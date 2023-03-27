"Нещадно уничтожаем врага": украинские артиллеристы показали работу гаубицы "Гиацинт" (фото)

Бойцы отмечают, что они эффективно бьют по вражеским целям. Чтобы ВС РФ не нанесли ответный удар, приходится постоянно менять позицию расчета.

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Артиллеристы одной из отдельных мотопехотных бригад уничтожают российские цели на Донецком направлении из разных гаубиц — трофейных или предоставленных западными партнерами. Об этом сообщает АрмияInform.

На вооружении мотопехотной бригады есть разные артиллерийские системы, однако, как отмечают в издании, всех их объединяет одно — эффективное уничтожение российской живой силы и техники. 152-мм "Гиацинт" является одним из таких гаубиц. По словам командира расчета с позывным "Митяй", гаубица хорошо себя зарекомендовала. Расчет "Гиацинта" постоянно меняет позиции, чтобы враг не мог нанести ответный удар. Вместе с тем "Митяй" отмечает, что сложно работать ночью, потому что враг может быстро вычислить позиции.

"Мой расчет постоянно кочует, то есть отработали по целям с одного места, сразу собрали пушку, прицепили к "крокодилу" (КрАЗ) и переехали на новую огневую позицию. Пушка не маленькая, поэтому приходится немного попотеть. В этом плане Д-20 более маневренная, однако "Гиацинт" — дальнобойный", — объясняет командир расчета.

В издании также отмечают, что боевой расчет "Гиацинта" состоит из 8 бойцов — это наибольшая численность среди гаубиц такого же класса, а масса пушки составляет почти 10 тонн.

Наводчик Сергей говорит, что в его работе нет ничего особенно сложного. Командир дает прицел, уровень и угломер, а наводчик наводит пушку на цель.

"Все наши выстрелы летят точно в цель. Также часто приходится работать как контрбатарея. Вот недавно с первого выстрела "погасили" российский миномет вместе с расчетом", — отмечает Сергей.

Экипаж "Гиацинта" составляет 8 человек Момент выстрела из "Гиацинта" Фото: АрміяInform

Также в перерывах между выстрелами очень важно правильно обслуживать пушку, чтобы она не выходила из строя. Для этого есть обученный персонал. Боец с позывным "Учителем" отмечает, что он отвечает за техническое состояние "Гиацинта". От скорости его действий и собратьев зависит их жизнь, ведь российские войска могут вести контрбатарейную борьбу.

Напомним, 24 марта в Минобороны Франции заявили о планах удвоить производство САУ Caesar. Они будут производиться как для Украины, так и для собственных нужд.

7 марта в Минобороны РФ отчитались о "уничтожении" последней гаубицы М777 на вооружении ВСУ.