"Нещадно знищуємо ворога": українські артилеристи показали роботу гаубиці "Гіацинт" (фото)

Бійці зазначають, що вони ефективно бʼють по ворожих цілях. Щоби ЗС РФ не завдали удару у відповідь, доводиться постійно змінювати позицію розрахунку.

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Артилеристи однієї з окремих мотопіхотних бригад знищують російські цілі на Донецькому напрямку з різних гаубиць — трофейних або наданих західними партнерами. Про це повідомляє АрміяInform.

На озброєнні мотопіхотної бригади є різні артилерійські системи, однак як зазначають у виданні, всіх їх обʼєднує одне — ефективне знищення російської живої сили та техніки. 152-мм гармата "Гіацинт" є однією з таких гаубиць. За словами командира розрахунку з позивним "Мітяй", гаубиця гарно себе зарекомендувала. Розрахунок "Гіацинту" постійно змінює позиції, щоб ворог не міг завдати удар у відповідь. Разом з тим "Мітяй" відзначає, що складно працювати вночі, бо ворог може швидко вирахувати позиції.

"Мій розрахунок постійно кочує, тобто відпрацювали по цілях з одного місця, відразу зібрали гармату, причепили до "крокодила" (КрАЗ) і переїхали на нову вогневу позицію. Гармата не маленька, тож доводиться трохи попотіти. В цьому плані Д-20 більш маневрена, однак "Гіацинт" — далекобійний", — пояснює командир розрахунку.

У виданні також зазначають, що бойовий розрахунок "Гіацинту" складається з 8 бійців, що є найбільшою чисельністю серед гаубиць такого ж класу, а маса гармати складає майже 10 тонн.

Навідник Сергій каже, що в його роботі немає нічого особливо складного. Командир дає приціл, рівень та кутомір, а навідник наводить гармату на ціль.

"Усі наші постріли летять точнісінько в ціль. Також часто доводиться працювати як контрбатарея. Ось нещодавно з першого пострілу "погасили" російський міномет разом з розрахунком", – відзначає Сергій.

Екіпаж "Гіацинту" складає 8 осіб Момент пострілу з "Гіацинту" Фото: АрміяInform

Також в перервах між пострілами дуже важливо правильно обслуговувати гармату, щоб вона не виходила з ладу. Для цього є навчений персонал. Боєць з позивним "Вчитель" зазначає, що він відповідає за технічний стан "Гіацинту". Від швидкості його дій та побратимів залежить їхнє життя, адже російські війська також можуть вести контрбатарейну боротьбу.

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