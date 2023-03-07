Слідом за HIMARS: в РФ відзвітували про знищення "останньої" гаубиці М777 ЗСУ (відео)

У свіжому зведенні російське Міноборони повідомило, що ЗС РФ знищили 153 гаубицю М777. При цьому, за інформацією Oryx, на озброєнні України таких було всього 152.

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У Міністерстві оборони Російської Федерації "знищили" чергову гаубицю М777, яку передали союзники Україні і вона могла стати "останньою" у ЗСУ. Про це йдеться у зведенні російського відомства за вівторок, 7 березня.

У звіті Міноборони РФ за 7 березня повідомили, що нібито було знищено чергову таку гаубицю, яка стала 153-ю за рахунком з початку повномасштабної війни.

"Втрати противника за добу склали понад 60 українських військовослужбовців, дві бойові броньовані машини, два пікапи, самохідна артилерійська установка М109 "Paladin" виробництва США, артилерійська система М777 виробництва США, а також гаубиця Д-30", — йдеться у повідомленні.

Країни Заходу передали Україні за весь час повномасштабної війни 152 155-мм гаубиці М777. За інформацією Oryx, США надали Україні 142 гаубиці, Канада — 4, а Австралія ще 6.

"Знищення" західної техніки російськими окупантами в Україні

У російському оборонному відомстві регулярно звітують про знищення американських РСЗВ Himars і їхня кількість вже значно перевищує ту, яка дійсно є у ЗСУ.

З 30 травня в Україну було поставлено офіційно 24 РСЗВ Himars і ще 18 очікується у 2023 році. При цьому станом на 4 січня представники Міноборони РФ відзвітували про знищення вже 27 таких систем з початку протистояння. У США при цьому, як зазначали ЗМІ, спростовують знищення хоча б одну РСЗВ Himars.

Загалом, за словами керівника Департаменту інформації та масових комунікацій Міністерства оборони Російської Федерації Ігоря Конашенкова, з початку війни було "знищено": 398 літаків, 217 вертольотів, 3356 безпілотних літальних апаратів, 410 зенітних ракетних комплексів, 8205 танків 1055 бойових машин реактивних систем залпового вогню, 4294 гармати польової артилерії та мінометів, а також 8780 одиниць спеціальної військової автомобільної техніки.

У Генштабі не підтверджують цю інформацію та заявляють, що вона не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 20 січня в РНБО висміяли пропаганду РФ за "знищення" танка Abrams під Соледаром. Пропагандисти РФ поширили чутки, що водій-механік танка нібито був афроамериканцем. При цьому вони використали фото, зроблене не в Україні.