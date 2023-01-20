У РНБО висміяли пропаганду РФ за "знищення" танка Abrams під Соледаром (фото)

Пропагандисти РФ поширили чутки, що водій-механік танка нібито був афроамериканцем. В вони використали фото, зроблене не в Україні.

Related video

Російська пропаганда розповсюдила фейк про знищення американського танка Abrams під Соледаром. Таке повідомлення з'явилося на одному з російських телеграм-каналів, про що заявили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки.

"Ворожі джерела стверджують, що військові ЗС Росії під Соледаром знищили перший американський танк М1 Abrams ще й зі звичайного РПГ-18 "Муха", — йдеться в повідомленні.

Російська пропаганда повідомила, що механік-водій виявився афроамериканцем, якого живими не залишили.

У ЦПД заявили, що це фейк, а фотографію танка зробили навіть не в Україні. Крім того, окупантів не збентежив той факт, що Сполучені Штати не передавали танки Abrams.

"Пропагандисти навіть не подумали прибрати зелене дерево на задньому плані фото", — зазначили в ЦПД.

[ + – ] ЦПД про фейк російської пропаганди

Танк М1 Abrams

Це основний бойовий танк США, який почали серійно випускати 1980-го року. Є одним із найважчих танків у світі. Його бойова маса перевищує 62 тонни. Перебуває на озброєнні Авралії, Єгипту, США, Польщі, Тайваню, Саудівської Аравії та інших країн.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ повідомили, що новий наступ Росії неминучий, тому Україні потрібні американські танки M1 Abrams. Рік тому американська розвідка точно спрогнозувала масштабне вторгнення російських військ, про що американці неодноразово попереджали українське керівництво.

Також повідомлялося, що стали відомі попередні результати "Рамштайн-8" для України. Наступний пакет допомоги для українських військових від країн-донорів міститиме в основному засоби протиповітряної оборони.

Ще нагадаємо, що на російському Су-34 в Білорусі помітили протикорабельну ракету Х-35. На аеродромі "Барановичі" зафіксовано 7 літаків Су-34. На одному з них встановлені ракети, які можуть вражати цілі на відстані до 260 км.