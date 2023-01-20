В СНБО высмеяли пропаганду РФ за "уничтожение" танка Abrams под Соледаром (фото)

Пропагандисты РФ распространили слухи, что водитель-механик танка якобы был афроамериканцем. При этом они использовали фото, сделанное не в Украине.

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Российская пропаганда распространила фейк об уничтожении американского танка Abrams под Соледаром. Такое сообщение появилось на одном из российских телеграм-каналов, о чем заявили в Центре противодействии дезинформации при Совете нацбезопасности.

"Враждебные источники утверждают, что военные ВС России под Соледаром уничтожили первый американский танк М1 Abrams еще и из обычного РПГ-18 "Муха", — сказано в сообщении.

Так, российская пропаганда сообщила, что механик-водитель оказался афроамериканцем, которого в живых не оставили.

В ЦПД заявили, что это фейк, а фотография танка была сделана даже не в Украине. Более того, оккупантов не смутил тот факт, что Соединенные Штаты не передавали танки Abrams.

"Пропагандисты даже не подумали убрать зеленое дерево на заднем плане фото", — отметили в ЦПД.

[ + – ] ЦПД о фейке российской пропаганды

Танк М1 Abrams

Это основной боевой танк США, который начали серийно выпускать в 1980-м году. Является из одним из самых тяжелых танков в мире. Так, его боевая масса превышает 62 тонны. Находится на вооружении Авралии, Египта, США, Польши, Тайваня, Саудовской Аравии и других стран.

Ранее Фокус писал, что СМИ сообщили, что новое наступление России неизбежно, потому Украине нужны американские танки M1 Abrams. Год назад американская разведка в точности спрогнозировала масштабное вторжение российских войск, о чем американцы неоднократно предупреждали украинское руководство.

Также сообщалось, что стали известны предварительные результаты "Рамштайн-8" для Украины. Следующий пакет помощи для украинских военных от стран-доноров будет содержать в основном средства противовоздушной обороны.

Еще напомним, что на российском Су-34 в Беларуси замечена противокорабельная ракета Х-35. На аэродроме "Барановичи" зафиксировано 7 самолетов Су-34. На одном из них установлены ракеты, которые могут поражать цели на дистанции до 260 км.