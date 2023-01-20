Бьют по земле: на российском Су-34 в Беларуси замечена противокорабельная ракета Х-35 (фото)

На аэродроме "Барановичи" зафиксировано 7 самолетов Су-34. На одном из них установлены ракеты, которые могут поражать цели на дистанции до 260 км.

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Министерство обороны Беларуси опубликовало видео из аэродрома "Барановичи", на котором показан ход совместных учений с РФ. На истребителе-бомбардировщике Су-34 была замечена противокорабельная ракета.

В ходе учений белорусское ведомство сообщило, что учения проходят "в спокойной обстановке". На аэродроме показали как минимум 7 Су-34, из которых только два были на "Барановичах" еще с августа 2022 года. В издании Defense Express обратили внимание, что как минимум на одном из самолетов на подвесе установлены ракеты Х-35.

[ + – ] 7 самолетов Су-34 в Барановичах

Беларусь не имеет выхода к морю, поэтому вероятнее всего на кадрах версия ракеты Х-35У, которую оснастили спутниковой системой навигации. Практику использования таких боеприпасов в РФ отработали в Сирии. Х-35У не раз использовали против наземных целей. Также в издании утверждают, Х-35 ВС РФ неоднократно использовали для ударов по Украине.

Дальность полета Х-35 стандартной версии составляет 130 км, а Х-35У — 260 км. Масса боевой части ракеты 145, а скорость ракеты — до 900 км/ч.

[ + – ] Отказ НСЦ

Примечательно, что в один момент в видео от Минобороны попадает в кадр кабина самолета. На ней надпись "Отказ НСЦ" — это отказ нашлемной системы целеуказания. Она отвечает за вывод показателей приборов на дисплей перед глазами летчика.

Напомним, 19 января на российском МиГ-31К загорелся двигатель в ходе полета. Взрыв был такой силы, что его слышали в радиусе 20 км.

15 января аналитики сообщали, что РФ за день перебросила в Беларусь 12 единиц техники.