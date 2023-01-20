Б'ють по землі: на російському Су-34 у Білорусі помічено протикорабельну ракету Х-35 (фото)

На аеродромі "Барановичі" зафіксовано 7 літаків Су-34. На одному з них встановлені ракети, які можуть уражати цілі на відстані до 260 км.

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Міністерство оборони Білорусі опублікувало відео з аеродрому "Барановичі", на якому показано перебіг спільних навчань з РФ. На винищувачі-бомбардувальнику Су-34 було помічено протикорабельну ракету.

У процесі навчань білоруське відомство повідомило, що навчання відбуваються "у спокійній обстановці". На аеродромі показали щонайменше 7 Су-34, з яких лише два були на "Барановичах" ще із серпня 2022 року. У виданні Defense Express звернули увагу, що, як мінімум, на одному з літаків на підвісі встановлені ракети Х-35.

[ + – ] 7 літаків Су-34 у Барановичах

Білорусь не має виходу до моря, тож найімовірніше на кадрах версія ракети Х-35У, яку оснастили супутниковою системою навігації. Практику використання таких боєприпасів в РФ відпрацювали у Сирії. Х-35У неодноразово використовували проти наземних цілей. Також у виданні стверджують, що Х-35 ЗС РФ неодноразово використовували для ударів по Україні.

Дальність польоту Х-35 стандартної версії складає 130 км, а Х-35У — 260 км. Маса бойової частини ракети 145, а швидкість ракети — до 900 км/год.

[ + – ] Відмова НСЦ

Цікаво, що в один момент у відео від Міноборони потрапляє в кадр кабіна літака. На ній напис "Відмова НСЦ" — це відмова нашоломної системи цілевказування. Вона відповідає за виведення показників приладів на екран перед очима льотчика.

Нагадаємо, 19 січня на російському МіГ-31К спалахнув двигун під час польоту. Вибух був такої сили, що його чули у радіусі 20 км.

15 січня аналітики повідомляли, що РФ за день перекинула в Білорусь 12 одиниць техніки.