Вслед за HIMARS: в РФ отчитались об уничтожении "последней" гаубицы М777 ВСУ (видео)

В свежей сводке российское Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили 153-ю гаубицу М777. При этом по информации Oryx, на вооружении Украины таких было всего 152.

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В Министерстве обороны Российской Федерации "уничтожили" очередную гаубицу М777, которую передали союзники Украине и она могла стать "последней" в наличии у ВСУ. Об этом говорится в сводке российского ведомства за вторник, 7 марта.

В отчете Минобороны РФ за 7 марта сообщили, что якобы была уничтожена очередная такая гаубица, которая стала 153-й по счету с начала полномасштабной войны.

"Потери противника за сутки составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", — говорится в сообщении россиян.

Страны Запада передали Украине за все время полномасштабной войны 152 155-мм гаубицы М777. По информации Oryx, США предоставили Украине 142 гаубицы, Канада — 4, а Австралия еще 6.

"Уничтожение" западной техники российскими оккупантами в Украине

В российском оборонном ведомстве регулярно отчитываются об уничтожении американских РСЗО Himars и их количество уже значительно превышает те, которые действительно есть в наличии у ВСУ.

С 30 мая в Украину было поставлено официально 24 РСЗО Himars и еще 18 ожидается в 2023 году. При этом, по состоянию на 4 января представители Минобороны РФ отчитались об уничтожении уже 27 таких систем с начала противостояния. В США при этом, как отмечали СМИ, опровергают уничтожение хотя бы одной РСЗО Himars.

В общем, по словам руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации Игоря Конашенкова, с начала войны было "уничтожено": 398 самолетов, 217 вертолетов, 3356 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8205 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4294 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8780 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Генштабе не подтверждают эту информацию и заявляют, что она не соответствует действительности.

Напомним, 20 января в СНБО высмеяли пропаганду РФ за "уничтожение" танка Abrams под Соледаром. Пропагандисты РФ распространили слухи, что водитель-механик танка якобы был афроамериканцем. При этом они использовали фото, сделанное не в Украине.