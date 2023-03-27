Змінили тактику атак: у ОК "Південь" розповіли, як діє ворог у Херсонській області (відео)

Російські війська, зазначила Наталія Гуменюк, стали рідше обстрілювати правобережжя регіону, оскільки Сили оборони успішно ведуть контрбатарейну боротьбу.

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Російські загарбники змушені змінити тактику ведення бойових дій на Херсонщині, оскільки Сили оборони успішно ведуть контрбатарейну боротьбу. Зокрема артилерія ЗС РФ почала рідше обстрілювати правий берег регіону. Про це 27 березня розповіла начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу".

За її словами, противник намагається застосовувати більш далекобійне озброєння, наприклад літаки з використанням керованих авіаційних бомб або системи залпового вогню, оскільки використовуючи для обстрілів танки, він не досягає бажаних результатів.

"Ми продовжуємо вибивати ворога з 20-30-кілометрової смуги, завдяки чому вже сьогодні можна констатувати зменшення обстрілів правобережжя. Якщо минулої доби було 50-70 і до 100 обстрілів, то минулої доби було 20 обстрілів", — сказала Гуменюк.

Наталія Гуменюк про зміну тактики російських військ (дивитися з 01:20)

Однак все ж таки російські окупанти не відмовилися від тактики терору і шукають нові способи ударів по українських населених пунктах. Так, нещодавно внаслідок обстрілу російськими військами було зруйновано школу у населеному пункті Козацький.

"Дотримування міжнародного гуманітарного права – це не про них. Вони продовжують збирати собі талмуди на міжнародний трибунал", – наголосила Гуменюк.

Лінія фронту у Херсонській області. Фото: Deepstatemap

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 27 березня заявив, що "спекотний весняний сезон у Криму" розпочався ще кілька місяців тому. За його словами, на це вказують заяви світових лідерів про те, що півострів є невід'ємною частиною України і будь-які військові операції там абсолютно легітимні.

Артилеристи однієї з окремих мотопіхотних бригад розповіли, як ведуть вогонь по ворожих цілях таким чином, щоб окупанти не завдали удару у відповідь. За словами командира підрозділу розрахунок гаубиці "Гіацинт" постійно змінює позиції, проте все ж таки складно працювати вночі, оскільки ворог може швидко засікти позицію.