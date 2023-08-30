ЗС РФ не змогли провести примусову мобілізацію на Херсонщині: Соболевський назвав причину

Українців, які отримали російський паспорт на ТОТ, можуть призвати до армії. У Херсонській області спостерігається низький рівень паспортизації, каже перший заступник голови облради.

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Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський вважає, що на тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти не змогли організувати масову мобілізацію через тихий спротив населення. Про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Юридично окупанти не можуть проводити мобілізацію, якщо людина не отримала паспорт РФ", — сказав Юрій Соболевський.

Зі слів Соболевського, окупанти не проводять масову мобілізацію на Херсонщині, тому що відчувають справжні настрої людей та бояться давати їм зброю. Крім цього, в регіоні спостерігається низький рівень паспортизації через тихий спротив населення.

"Але це лише питання часу, коли вони проведуть таку примусову мобілізацію", — переконаний він.

Соболевський зазначив, що російський паспорт становить загрозу, особливо для чоловіків призовного віку. Зокрема, були випадки, коли мешканці Херсонщини отримувати російські паспорти, виїжджали на територію РФ та отримували повістки. У результат люди не можуть виїхати з Росії, адже внесені у відповідні бази, тому існують ризики, що такі українці можуть потрапити у ворожу армію.

Нагадаємо, 26 серпня у Центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області спостерігається загострення економічної ситуації через примусову мобілізацію більшості працівників промислових підприємств.

18 серпня стало відомо, що російська влада може оголосити загальну мобілізацію 25 вересня 2023 року, тобто через два тижні після дня єдиного голосування 10 вересня. Зокрема, до лав ЗС РФ можуть призвати тих, хто був раніше недоторканний — працівників служби охорони й охоронців в колоній.