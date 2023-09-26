"Лише реєструємо": Сальдо "запросив" до військкоматів власників російських паспортів

Представник окупаційної влади заспокоїв чоловіків з Херсонщини, які взяли до рук паспорт РФ. З його слів, їх запишуть у список, але мобілізувати до ЗС Росії поки що не будуть.

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Влітку ЗМІ опублікували проєкт наказу очільника окупаційної влади на Херсонщині Володимира Сальдо. У документ говорилось про те, що наприкінці вересня мають початись мобілізаційні заходи до лав ЗС РФ. Між тим президент Росії Володимир Путін оприлюднив заяву у перші тижні осені. У ній очільник Кремля заявив, що мобілізації не буде, бо "достатній потік добровольців". Однак 26 вересня Сальдо звернувся до мешканців окупованих територій, у якому рекомендував власникам паспортів РФ сходити у військкомат. Про це він написав у Telegram-каналі.

Сальдо вказав, що громадяни, які прийшли за російськими паспортами, одночасно отримують направлення до військових комісаріатів. Після цього вони мають прибути до комісаріату, де їх внесуть до реєстру "нових військовозобов'язаних громадян РФ".

Очільник окупаційної адміністрації запевнив, що візит до комісаріату не означає призову на військову службу. Зі слів чиновника, на території окупованих територій начебто не планують часткову мобілізацію.

Допис Володимира Сальда про мобілізацію (від 26 вересня 2023 року) Фото: Скриншот

Зазначимо, на сторінці очільника окупаційної влади у Запорізькій області Євгена Балицького наразі немає повідомлень про візит нових російських громадян до комісаріату. Його крайній допис в Telegram — радощі щодо отримання звання "гвардійської" для 58 армії РС РФ, яка воює на півдні.

Мобілізація в РФ: деталі

Президент Путін під час одного з осінніх звернень заявив, що у Росії спостерігається достатній потік добровольців, які укладають контракт, щоб воювати в Україні. Експерти пояснили причину подібних висловів: впевнені, що Кремль боїться суспільного обурення.

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Стільки ж, скільки мобілізованих: Путін розповів про потік добровольців до лав ЗС РФ

Між тим аналітики дослідили статистику кількості росіян, загиблих на війні, та рівня безробіття. Зауважили, що є залежність між зростання кількості загиблих та зменшенням рівня безробіття. Особлива ситуація — в Республіці Тува. На території проживання тувинців протягом року кількість безробітних зменшилась удвічі, при цьому кількість загиблих — найбільше серед національних республік РФ.

Нагадуємо, 11 вересня Генштаб ЗСУ опублікував прогнози щодо мобілізації в Росії. Українське командування очікує призову 700 тисяч росіян, які воюватимуть проти Сил оборони. Експерт пояснив, як Україна відповість на подібні дії Кремля.