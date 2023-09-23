"Генштаб дасть швидку відповідь": як у ЗСУ відреагують на мобілізацію в РФ до 700 тисяч солдатів

У Верховній Раді попередили про вимушену відповідь на масову мобілізацію до лав армії окупанта. Нардепи кажуть, що посилення мобілізації в Україні — просто чутки. Командування водночас покращує її процес, щоб ніхто не стояв у чергах у ТЦК чи медкомісіях.

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Росія може провести чергову хвилю мобілізації та набрати в армію від 400 до 700 тисяч чоловіків. Україна відповідатиме, тому можлива посилена мобілізація, заявив нардеп і секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

"Якщо вони [росіяни] набиратимуть більше людей, нам доведеться реагувати на це. Якщо нам треба буде більше людей, набиратимемо більше. Якщо ми побачимо, що росіяни мобілізують 700 тисяч, потрібно зрозуміти те, як ми на це реагуватимемо", — сказав політик.

Посилення мобілізаційних заходів у Росії, за даними Костенка, можливе до осені. Яку відповідь дасть на це Україна та скільки людей доведеться набрати в армію, він не уточнив.

У коментарі Фокусу Костенко сказав, що відповідні розрахунки зроблять Генштаб ЗСУ та Міністерство оборони.

"Наразі таких даних [про додатковий призов до ЗСУ] немає. Українська військова розвідка має своє бачення мобілізації в РФ. Якщо вони набиратимуть людей, Генштаб має дати швидку відповідь", — заявив нардеп

За словами Костенка, чутки про посилену мобілізацію в Україні передчасні. Командування зараз зайняте поліпшенням її процесу, щоб ніхто не стояв у чергах у ТЦК або медкомісіях.

"Люди з проблемами зі здоров'ям підуть на певні посади. Студенти не йдуть в армію, але якщо їм по 40 років і вони під час війни різко захотіли здобути другу або третю вищу освіту, це не буде причиною для відстрочки", — підсумував він.

"Наголос на якості": як має відбуватися мобілізація в ЗСУ

Безумовно, армія Росії кількісно випереджає українську в кілька разів. Виходячи з цього, під час набору в ЗСУ в умовах повномасштабної війни не повинно бути критеріїв кількісної переваги, вважає координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Оцінки мобілізації за кількістю не потрібні, це російський підхід. Наше завдання — акцент на якості. Навіщо росіянам кількісне перевищення? Коли проблеми з військовою технікою, наступати складно. Окупанти переважно зараз в обороні, нестача артилерії в них сильно відчувається. Заміщають це людським ресурсом, адже це найпростіше", — пояснив він.

Завдання ЗСУ — глушити загони ЗС РФ касетними боєприпасами й дешевими засобами ураження на кшталт ударних дронів, підкреслив аналітик.

В умовах великої війни, у критичних для України умовах майже всі, хто може захищати країну, має це зробити. У разі наявності захворювання навички таких військовослужбовців стануть у пригоді для роботи в тилу, підсумував експерт.

Нагадаємо, 18 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних. Залишається досі незрозумілим, хто займеться розробкою е-реєстру військовозобов'язаних.

Фокус також писав про намір влади створити "реєстр ухилянтів", до якого потраплять ті, хто виїхав за кордон за фальшивими довідками. Чоловікам обіцяють після повернення в Україну юридичні проблеми.