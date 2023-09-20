"Не треба боятися страшних цифр": у ВР розповіли про умови й терміни посилення мобілізації

В Україні можуть посилити призов у військо, якщо ворог мобілізує велику кількість людей. Секретар комітету Ради з нацбезпеки Роман Костенко підкреслив, що на активний набір окупантів "треба реагувати".

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Росіяни можуть мобілізувати від 400 до 700 тисяч чоловіків, тому у Верховній Раді не виключають посилення мобілізації і в Україні. Про це в коментарі "ТСН" детальніше розповів нардеп і секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

"Якщо вони набиратимуть більше людей, то нам буде треба також реагувати на це. Якщо нам буде треба більше людей, то набиратимемо більше. Якщо ми побачимо, що росіяни мобілізують 700 тисяч, то нам потрібно зрозуміти те, як ми на це реагуватимемо. Не виключено, що треба буде збільшувати", — зазначив він.

Нардеп заявив, що нова хвиля мобілізації в Росії може відбутися вже найближчим часом.

"Різні органи, розвідка казали, що це може статися восени", — додав Костенко.

Військовий експерт Петро Черник переконаний, що мобілізація в Україні "проходитиме точно так само, як іде". Він описав протистояння на передовій як війну якості проти кількості.

Експерт підкреслив, що РФ має великий мобілізаційний ресурс — у межах півтора мільйона людей.

"Не треба боятися цих страшних цифр — їх треба розуміти, з ними треба працювати. Якщо ми капітулюємо, то нам влаштують наступний геноцид. Такий, якого ще не було у світі. Треба міркувати, скільки боєкомплекту, мотивації та майстерності нам потрібно на полі бою, щоб перемолоти ворога. Чи впораємося? Впораємося. На превеликий жаль, усе видовжиться в часі. От і все", — пояснив Черник.

Нагадаємо, адвокат Богдан Пересада пояснив, хто нині не підлягає мобілізації в Україні та чи потрібно ставати на військовий облік волонтерам.

На сайті Верховної Ради 18 вересня з’явився законопроєкт про внесення даних із кількох міністерств в електронний реєстр військовозобов’язаних. Експерти пояснили, про яку інформацію йдеться та на кого можуть вплинути зміни.