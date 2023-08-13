Путін побоюється обурення: у РФ відклали нову хвилю мобілізації, — The Times

За словами політолога Марка Галеотті, попри наполегливість військових, оточення Путіна переконало його не йти на такий крок через регіональні вибори у вересні.

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Російські військові лідери хотіли б, щоб мобілізація в РФ вже розпочалася, але Володимир Путін відчуває коливання з цього приводу. Його турбує те, що це може викликати обурення у населення і може похитнути його позиції всередині країни, пише The Times.

Британське видання опублікувало роздуми щодо поточної ситуації з війною в Україні британського політолога Марка Галеотті. Він вважає, що президента РФ Володимира Путіна долають сумніви щодо проведення в найближчому майбутньому нової хвилі мобілізації.

Хоча російське військове керівництво наполягає на її необхідності і на тому, що вона має вже розпочатися, політичне оточення Путіна переконало його не йти на цей непопулярний крок. Це пов'язано з тим, що у вересні мають відбутися регіональні вибори, а отже потрібно відкласти мобілізацію до зими. Галеотті вважає, що Путін ухвалив таке рішення.

Але водночас такий крок призведе до того, що скоротиться час, необхідний для підготовки нових солдатів до відправки на фронт, перед тим, як почнеться новий передвиборчий сезон. За словами політолога, Путіна це не турбує, його хвилює більше те, що нова мобілізація може похитнути його позиції всередині країни.

Україна виграє війну з Росією, але цього року вона не закінчиться

Галеотті вважає, і для України, і для Росії війна перетворилася на рутинне заняття. І в Києві, і на Заході починають розуміти, що війна триватиме довше, ніж передбачалося.

"Хоча український контрнаступ пішов не зовсім за планом, це не означає, що він провалився. Є звільнені території, а російські війська сильно виснажені. Ще є місяць або два і до листопада Україна може здійснити прорив на південному фронті", — каже Галеотті.

Політолог вважає, що Україна має ініціативу і зараз виграє війну. Хоча перспективи миру залишаються туманними.

"Проблема в тому, що жодна зі сторін не готова до переговорів. Київ вважає, що буде краще вести переговори, коли він звільнить більше територій і блокує Крим. Росія впевнена, що витримає контрнаступ цього року, і сподівається на припинення західної допомоги Україні. Тож стає дедалі очевидніше, що ця війна триватиме й наступного року", — вважає Галеотті.

За словами політолога, в України до весни наступного року буде більше західної зброї і, можливо, навіть літаки F-16. Тому можна сподіватися на великий успіх ЗСУ на фронті.

"Усе залежить від того, чи зможуть українці битися так довго і чи зможе Захід підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. У будь-якому разі перспективи у Києва виглядають кращими, ніж у Москви. Але всі, хто сподівався на завершення війни цього року, найімовірніше, будуть розчаровані", — каже британський політолог.

Нагадуємо, що радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, чому Україна не змінюватиме складові "формули миру". Українська "формула миру" не має альтернатив, адже в іншому випадку — Росія посилить свій апетит і знову атакує Україну, вважає Подоляк.

Також нагадуємо, як пишуть ЗМІ з посиланням на військових аналітиків, ЗСУ домоглися тактичного прогресу на двох напрямках. Українські війська просунулися на 16-19 км на двох основних напрямках, щоб досягти узбережжя Азовського моря і перерізати шляхи постачання ЗС РФ.