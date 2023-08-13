Путин опасается негодования: в РФ отложили новую волну мобилизации, — The Times

По словам политолога Марка Галеотти, несмотря на настойчивость военных, окружение Путина убедило его не идти на такой шаг из-за региональных выборов в сентябре.

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Российские военные лидеры хотели бы, чтобы мобилизация в РФ уже началась, но Владимир Путин испытывает колебания по этому поводу. Его беспокоит то, что это может вызвать негодование у населения и может пошатнуть его позиции внутри страны, пишет The Times.

Британское издание опубликовало размышления по поводу текущей ситуации с войной в Украине британского политолога Марка Галеотти. Он считает, что президента РФ Владимира Путина одолевают сомнения касательно проведения в ближайшем будущем новой волны мобилизации.

Хотя российское военное руководство настаивает на ее необходимости и на том, что она должна уже начаться, политическое окружение Путина убедило его не идти на этот непопулярный шаг. Это связано с тем, что в сентябре должны состоятся региональные выборы, а значит нужно отложить мобилизацию до зимы. Галеотти считает, что Путин принял такое решение.

Но в то же время такой шаг приведет к тому, что сократится время необходимое для подготовки новых солдат к отправке на фронт, перед тем, как начнется новый предвыборный сезон. По словам политолога, Путина это не беспокоит, его волнует больше то, что новая мобилизация может пошатнуть его позиции внутри страны.

Украина выигрывает войну с Россией, но в этом году она не закончится

Галеотти считает, и для Украины, и для России война превратилась в рутинное занятие. И в Киеве, и на Западе, начинают понимать, что война будет продолжаться дольше, чем предполагалась.

"Хотя украинское контрнаступление пошло не совсем по плану, это не значит, что он провалилось. Есть освобожденные территории, а российские войска сильно истощены. Еще есть месяц или два и до ноября Украина может совершить прорыв на южном фронте", — говорит Галеотти.

Политолог считает, что Украина обладает инициативой и сейчас выигрывает войну. Хотя перспективы мира остаются туманными.

"Проблема в том, что ни одна из сторон не готова к переговорам. Киев считает, что будет лучше вести переговоры, когда он освободит больше территорий и блокирует Крым. Россия уверена, что выдержит контрнаступление в этом году, и надеется на прекращение западной помощи Украине. Поэтому становится все более очевидно, что эта война будет продолжаться и в следующем году", — считает Галеотти.

По словам политолога, у Украины к весне следующего года будет больше западного оружия и, возможно, даже самолеты F-16. Поэтому можно надеяться на большой успех ВСУ на фронте.

"Все зависит от того, смогут ли украинцы сражаться так долго и сможет ли Запад поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В любом случае перспективы у Киева выглядят лучше, чем у Москвы. Но все, кто наделся на завершение войны в этом году, скорее всего, будут разочарованы", — говорит британский политолог.

Напоминаем, что советник председателя ОП Михаил Подоляк объяснил, почему Украина не будет менять составляющие "формулы мира". Украинская "формула мира" не имеет альтернатив, ведь в противном случае — Россия усилит свой аппетит и снова атакует Украину, считает Подоляк.

Также напоминаем, как пишут СМИ со ссылкой на военных аналитиков, ВСУ добились тактического прогресса на двух направлениях. Украинские войска продвинулись на 16-19 км на двух основных направлениях, чтобы достичь побережья Азовского моря и перерезать пути снабжения ВС РФ.