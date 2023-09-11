Призвуть до 700 тисяч осіб: в РФ незабаром розпочнеться масова мобілізація, — Генштаб

За різними оцінками командування ЗСУ, Кремль може мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб. При цьому, у Москві та Санкт-Петербурзі цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

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Генеральний штаб Збройних сил України 11 вересня повідомив, що незабаром в Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Це пов’язано із катастрофічними втратами, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

За інформацією військових, згідно із документами, які вже потрапили у мережу, Росія може мобілізувати за різними оцінками від 400 до 700 тисяч осіб.

При цьому мешканці Чеченської Республіки будуть використовуватися в якості "загороджувальних загонів".

"Слід зазначити, що призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості "загороджувальних загонів" позаду російських військ", — йдеться в повідомленні.

У Москві та Санкт-Петербурзі цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

"Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України", — додали у Генштабі.

Що ще відомо про мобілізацію в РФ

Нещодавно, Міністерство оборони Російської Федерації виступило з пропозицією запровадити військовий облік для ув'язнених. Згідно з документом, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік у виправних установах без явки до військкомату.

Для призовників і військовозобов'язаних, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, пропонується ввести поняття "особливого військового обліку".

Нагадаємо, 28 серпня ФСБ звинуватила ексдипломата США у зборі даних про мобілізацію. За версією російських силовиків, Роберт Шонов нібито передавав інформацію співробітникам політичного відділу про те, як мобілізація в РФ може впливати на протестні настрої громадян напередодні президентських виборів 2024 року.