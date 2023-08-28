Затримували під прикриттям: ФСБ звинуватила ексдипломата США у зборі даних про мобілізацію (відео)

За версією російських силовиків, Роберт Шонов нібито передавав інформацію співробітникам політичного відділу про те, як мобілізація в РФ може впливати на протестні настрої громадян напередодні президентських виборів 2024 року.

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Управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії висунуло обвинувачення на адресу колишнього співробітника генерального консульства США у Владивостоці на ім'я Роберт Шонов. Про це 28 серпня повідомляє центр громадських зв'язків ФСБ.

За даними відомства, починаючи з вересня 2022 року, Шонов нібито збирав інформацію про мобілізацію в різних регіонах Росії, а також про її вплив на активність протестів напередодні виборів президента 2024 року. Ці дані передавали співробітникам політичного відділу посольства США в Москві, Джеффрі Сілліну і Девіду Бернстайну, за що Шонов нібито отримував гроші.

ФСБ висловила намір провести допит дипломатів, і з цього приводу вже було направлено повістки.

Інформація про затримання Шонова стала відома в травні. Йому було висунуто обвинувачення за статтею 275.1 ("Співпраця на конфіденційній основі з іноземною державою, міжнародною або іноземною організацією") Кримінального кодексу РФ. 18 травня Лефортовський суд Москви продовжив арешт Шонова до 23 серпня. Наразі він перебуває під вартою в СІЗО "Лефортово" в Москві.

Також росЗМІ опублікували відео затримання колишнього дипломата. На кадрах видно, що його затримали співробітники ФСБ, які переодяглися у форму комунальників.

Нагадаємо, 1 червня росЗМІ повідомляли про те, що ФСБ нібито виявила і розкрила велику розвідувальну операцію спецслужб США з прослуховування телефонів російських громадян. За даними відомства, американці нібито "заразили" кілька тисяч iPhone. Повідомлялося, що віддалене хакерське програмне забезпечення для прослуховування було встановлено не тільки на пристрої всередині Росії, а також на мобільні телефони російських дипломатів, які діють за межами території РФ.