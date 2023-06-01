ФСБ "в істериці": розвідка США прослуховує iPhone російських дипломатів

За даними російського відомства, вдалося розкрити "велику розвідувальну операцію АНБ".

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ФСБ нібито виявила та розкрила велику розвідувальну операцію спецслужб США щодо прослуховування телефонів російських громадян, у тому числі й дипломатів РФ, повідомляє телеканал НТВ. Шкідливе програмне забезпечення вдалося виявити через "аномальну роботу пристроїв Apple".

За даними ФСБ, американці заразили кілька тисяч айфонів, причому віддалено хакерське програмне забезпечення для прослуховування було встановлено не тільки на апарати в самій Росії, а й на телефони російських дипломатів, які працюють за межами РФ. У відомстві заявляють, що це стало можливим завдяки співпраці АНБ та компанії Apple. Прослуховування нібито знайшли в телефонах диппредставництв Росії в країнах НАТО, а також в Ізраїлі, Китаї та Сирії.

"Компанія Apple надає американським спецслужбам широкий спектр можливостей контролю як за будь-якими особами, які представляють інтерес для Білого дому, включаючи їхніх партнерів з антиросійської діяльності, так і за власними громадянами", — зазначили у ФСБ.

Нагадаємо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров і той самий Дмитро Медведєв є активними користувачами продукції Apple. Іншим чиновникам, нижчого рангу, а також сенаторам рекомендувалося відмовитися від айфонів і перейти на Android, а краще на "вітчизняний" AYYA T1.

Сергій Лавров давно користується продуктами Apple, хоча є антиамериканістом Фото: Соцмережi

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