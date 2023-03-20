"Викинути чи дітям віддати": чиновникам із Кремля наказали відмовитися від iPhone, — ЗМІ

Заборона на американські "яблучні" смартфони, як стверджує один зі співрозмовників журналістів, пов'язана з тим, що їх дуже просто зламати та відстежити. Придбати новий гаджет на Android чи російській "Аврорі" чиновникам потрібно до початку квітня.

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Співробітникам Кремля почали наполегливо рекомендувати відмовитися від використання iPhone через зв'язок зі США. Про це повідомляє видання "Комерсант" у понеділок, 20 березня.

Йдеться про співробітників внутрішньополітичного блоку адміністрації глави Кремля. До початку квітня вони будуть змушені відмовитися від своїх iPhone та замінити їх на смартфони інших виробників.

"iPhone — все. Або викинути, або дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім", — заявив один із чиновників, який був присутній на семінарі на початку березня в Підмосков'ї.

Вимагають це зробити з міркувань безпеки, оскільки американські iPhone найчастіше зазнають злому та шпигунства з боку Заходу. Чиновників закликають знайти відповідний для них аналог на операційній системі Android або придбати російську "Аврору".

За наявною інформацією, заборона може поширитися на чиновників, які займаються внутрішньою політикою в регіональних адміністраціях.

Експерти ж переконані, що подібні заходи та вказівки з боку російської влади "мають прагматичний характер", але водночас нібито важливо дотримуватися балансу між безпекою і продуктивністю.

Нагадаємо, 18 березня в ГУР висловилися про настрої у Кремлі після ордера на арешт президента РФ. Оточення Володимира Путіна починає все частіше усвідомлювати той факт, що геополітична катастрофа Росії неминуча.

8 березня Фокус повідомляв, що росіяни переплачують $150 за iPhone, які завтра можуть перетворитися на "цеглу". Їх дуже просто заблокувати або зламати, а полагодити потім просто неможливо.