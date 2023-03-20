"Выбросить или детям отдать": чиновникам из Кремля приказали отказаться от iPhone, — СМИ

Запрет на американские "яблочные" смартфоны, как утверждает один из собеседников журналистов, связан с тем, что их очень просто взломать и отследить. Приобрести новый гаджет на Android или российской "Авроре" чиновникам необходимо до начала апреля.

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Сотрудникам Кремля начали настоятельно рекомендовать отказаться от использования iPhone из-за связи с США. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" в понедельник, 20 марта.

Речь идет о сотрудниках внутриполитического блока администрации главы Кремля. К началу апреля они будут вынуждены отказаться от своих iPhone и заменить их на смартфоны других производителей.

"iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", — заявил один из них чиновников, который присутствовал на семинаре в начале марта в Подмосковье.

Требуют это сделать из соображений безопасности, так как американские iPhone чаще всего подвергаются взлому и шпионажу со стороны Запада. Чиновников призывают найти подходящий для них аналог на операционной системе Android или же приобрести российскую "Аврору".

По имеющейся информации запрет может распространиться на чиновников, которые занимаются внутренней политикой в региональных администрациях.

Эксперты же убеждены, что подобные меры и указания со стороны российской власти "носят прагматичный характер", но при этом якобы важно соблюдать баланс между безопасностью и производительностью.

Напомним, 18 марта в ГУР высказались о настроениях в Кремле после ордера на арест президента РФ. Окружение Владимира Путина начинает все чаще осознавать тот факт, что геополитическая катастрофа России неизбежна.

8 марта Фокус сообщал, что россияне переплачивают $150 за iPhone, которые завтра могут превратиться в "кирпичи". Их крайне просто заблокировать или взломать, а починить потом попросту невозможно.