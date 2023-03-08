Россияне переплачивают $150 за iPhone, которые завтра могут превратиться в "кирпичи"

Ввезенные "по-серому" iPhone, могут легко заблокировать, взломать, отказаться чинить или вовсе продать не смартфоны, а воздух.

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Как мы уже писали, США недавно приняли очередной пакет санкций против России, по условиям которого в РФ нельзя поставлять высокотехнологичную технику стоимостью более $300. Главную опасность таят в себе смартфоны компании Apple, которые можно в любой момент заблокировать удаленно, если обнаружится, что iPhone активирован в России в обход санкций. Чтобы этого избежать любители "яблочного" бренда идут на различные ухищрения, рискуя наткнуться на мошенников. Фокус попытался разобраться – на что приходится идти россиянам, чтобы получить вожделенный iPhone.

Активация iPhone за рубежом

Как пишет российское издание "Известия", в магазинах РФ уже появились активированные за пределами страны смартфоны Apple. Поставщики из соседних стран распаковывают смартфоны, вставляют местную СИМ-карту и производят активацию устройства. Затем iPhone запаковывают обратно и продают в Россию. Таким образом на серверах Apple такое устройство проходит как "иностранное" и риск блокировки равен нулю. Ведь вряд ли Apple решится массово блокировать смартфоны, которые активировались где-то в Турции, ОАЭ или Казахстане, а потом через пару недель их владелец стал использовать российскую СИМ-карту.

Однако и тут Apple может усложнить жизнь любителям "параллельного" импорта. Например, компания может потребовать одновременно активировать и СИМ-карту, и учетную запись Apple ID за пределами России. В этом случае iPhone в полном смысле слова превратится в штучный товар и продажа устройств в Россию станет уделом мелких фирм, которые будут работать напрямую с заказчиком. Покупатель будет вынужден предоставлять продавцу личные данные из учетной записи для того, чтобы продавец вставил зарубежную СИМ-карту и ввел логин/пароль от Apple ID, активировав устройство.

[ + – ] Apple в любой момент может заблокировать смартфоны россиян Фото: Соцсети

Если Apple решится на такой шаг, то поставки "серых" iPhone, активированных за рубежом, резко сократятся, ведь вряд ли крупный поставщик будет заниматься двойной активацией. И покупатель вряд ли станет рисковать своей учетной записью Apple ID, которая дает доступ к документам и фото в облаке и платежным системам.

Впрочем, пока этого не случилось, поставки активированных заграницей смартфонов будут только расти, уверяют местные аналитики. Речь идет о поставщиках мелкого и среднего уровня, которые могут предложить партии в районе от 100 до 1000 штук. Они не хотят терять контракт с Apple, требующей от них определенного уровня продаж, да и жаждущих получить "яблочный" гаджет в РФ все еще немало, не смотря на то, что чем сложнее цепь поставок, тем дороже стоит каждое устройство. В среднем "серые" смартфоны Apple подорожали в России на $150, и цены продолжат расти, если санкции станет обходить все труднее.

iPhone "бьет по кошельку" – продажи падают

Желающих обзавестись престижным смартфоном в России в крупных городах хватает, но в целом по стране продажи iPhone значительно упали. Они снизились на 60% (на 400 тыс. штук) по сравнению с 2021 годом. Одна из главных причин – уменьшение доходов населения за пределами мегаполисов, говорят эксперты. Там условный "холодильник" давно победил "телевизор", а цена на продукцию Apple повысилась из-за возросшего количества посредников в цепочке поставок.

[ + – ] В России iPhone в среднем подорожали на $150 Фото: Соцсети

Еще одна причина: нежелание многих крупных поставщиков попасть под вторичные санкции. Крупные дистрибьюторы не хотят заниматься "серым" импортом и подвергать себя опасности потерять бизнес с Apple, перекладывая эти риски на средних и мелких поставщиков. Ведь если поставка смартфонов крупная и отслеживаемая, то Apple быстро поймет, кто продал в Россию ее товары в обход санкций.

Немаловажной причиной является и блокировки фирменных сервисов самой Apple для российских пользователей. Не все хотят платить баснословные деньги за смартфон, который не позволяет расплатиться им на кассе через NFC или не дает проложить маршрут по картам Apple.

И еще один фактор: постоянный риск получить в итоге "кирпич", ведь непонятно на какие шаги в плане блокировки Apple решится завтра, а возвращать деньги покупателю никто не станет. Поэтому доля китайских смартфонов на российском рынке выросла до 75%, а поставки iPhone сократились до 7%.

Гарантийный ремонт iPhone по поддельным чекам

В Рунете на сайтах с объявлениями и в телеграм-каналах появилась новая услуга: продажа чеков от iPhone за 1000 рублей. Услуга пользуется большой популярностью, ведь приобретая смартфон за границей, пользователь по возможности хочет получить гарантию на ремонт, предоставляемую местными крупными торговыми сетями.

Иногда такая афера удается, но в большинстве случаев крупные магазины заносят IMEI проданного у них смартфона, и если этих данных нет в базе, то в гарантийном ремонте отказывают. О международной гарантии не приходится и говорить – купленный в России смартфон под нее не попадает.

[ + – ] Покупка чеков от iPhone пользуется популярностью Фото: Скриншот

Однако многие стараются купить чек еще по двум причинам: повысить стоимость БУ-устройства при перепродаже (покупателю всегда приятнее получить "законный" смартфон) и иметь возможность разблокировать iPhone в случае утери пароля от учетной записи Apple ID. Иногда удается добиться от техподдержки Apple, приобретенного до введения санкций устройства, если предоставить чек.

Активизация мошенников

В российском сегменте Telegram появилось множество каналов, предлагающих "конфискованные iPhone" просто по сказочным ценам (в 10 раз дешевле, чем в магазине). Причем мошенники не ленятся заниматься воровством персональных данных и формируют "реальные отзывы о покупке" используя информацию учетных записей настоящих пользователей. В ход идет и старая добрая спам-рассылка на тему "Вы стали победителем конкурса".

[ + – ] Мошенники активизировали свои попытки обобрать доверчивых россиян Фото: Скриншот

Конечно, получить iPhone по низкой цене или стать обладателем выигрыша можно только по предоплате. А если в мошенническом телеграм-канале для достоверности указан способ приобретения самовывозом, то в 100% случаев никаких точек продаж по указанному адресу не оказывается, а мошенник на дополнительные вопросы перестает отвечать и "банит" слишком любопытного клиента.

[ + – ] Старая схема с неожиданным "Выигрышем" тоже работает Фото: Скриншот

Эксперты предупреждают, что никаких реальных схем по продаже "конфискованных смартфонов" (да и любой другой техники или товаров) не существует. Весь конфискат продается под контролем государства и только через специальные аукционы. И цена на конфискат хоть и ниже, но незначительно (не в 2 и не в 5 раз), ведь товар должен быть продан максимально близко к рыночной цене.

Доля Apple на рынке РФ продолжит сокращаться, отмечают эксперты. Да, iPhone не исчезнут полностью, но станут уделом или достаточно обеспеченных, или рисковых людей, которым придется смириться с тем, что однажды их смартфон превратится в "кирпич".