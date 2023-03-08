Росіяни переплачують $150 за iPhone, які завтра можуть перетворитися на "цеглу"

Ввезені "по-сірому" iPhone можуть легко заблокувати, зламати, відмовитися лагодити або взагалі продати не смартфони, а повітря.

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Як ми вже писали, США нещодавно ухвалили черговий пакет санкцій проти Росії, за умовами якого в РФ не можна постачати високотехнологічну техніку вартістю понад $300. Головну небезпеку таять у собі смартфони компанії Apple, які можна будь-якої миті заблокувати віддалено, якщо виявиться, що iPhone активований в Росії в обхід санкцій. Щоб цього уникнути любителі "яблучного" бренду йдуть на різні хитрощі, ризикуючи натрапити на шахраїв. Фокус спробував розібратися — на що доводиться йти росіянам, щоб отримати омріяний iPhone.

Активація iPhone за кордоном

Як пише російське видання "Известия", у магазинах РФ вже з'явилися активовані за межами країни смартфони Apple. Постачальники із сусідніх країн розпаковують смартфони, вставляють місцеву СІМ-картку та здійснюють активацію пристрою. Потім iPhone запаковують назад і продають у Росію. Так, на серверах Apple такий пристрій проходить як "іноземний" і ризик блокування дорівнює нулю. Адже навряд чи Apple наважиться масово блокувати смартфони, які активувалися десь у Туреччині, ОАЕ чи Казахстані, а потім за кілька тижнів їх власник почав використовувати російську СІМ-карту.

Однак і тут Apple може ускладнити життя любителям "паралельного" імпорту. Наприклад, компанія може вимагати одночасно активувати і СІМ-карту, й обліковий запис Apple ID за межами Росії. У цьому випадку iPhone у повному розумінні слова перетвориться на штучний товар і продаж пристроїв у Росію стане долею дрібних фірм, які працюватимуть безпосередньо із замовником. Покупець буде змушений надавати продавцеві особисті дані з облікового запису для того, щоб продавець вставив закордонну СІМ-картку та ввів логін/пароль від Apple ID, активувавши пристрій.

[ + – ] Apple у будь-який момент може заблокувати смартфони росіян Фото: Соцмережi

Якщо Apple наважиться на такий крок, то постачання "сірих" iPhone, активованих за кордоном, різко скоротяться, адже навряд чи великий постачальник займатиметься подвійною активацією. І покупець навряд чи ризикуватиме своїм обліковим записом Apple ID, який дає доступ до документів і фото у хмарі та платіжних системах.

Втім, поки цього не трапилося, постачання активованих закордоном смартфонів лише зростатимуть, запевняють місцеві аналітики. Йдеться про постачальників дрібного та середнього рівня, які можуть запропонувати партії в районі від 100 до 1 000 штук. Вони не хочуть втрачати контракт з Apple, що вимагає від них певного рівня продажів, та й охочих отримати "яблучний" гаджет в РФ все ще чимало, хоча чим складніший ланцюг постачань, тим дорожче коштує кожен пристрій. У середньому "сірі" смартфони Apple подорожчали в Росії на $150, і ціни продовжать рости, якщо санкції обходитимуть все важче.

iPhone "б'є по гаманцю" — продажі падають

Охочих придбати престижний смартфон у Росії у великих містах вистачає, але загалом по країні продаж iPhone значно впав. Вони знизилися на 60% (на 400 тис. штук), порівняно з 2021 роком. Однією з головних причин є зменшення доходів населення за межами мегаполісів, кажуть експерти. Там умовний "холодильник" давно переміг "телевізор", а ціна на продукцію Apple підвищилася через збільшену кількість посередників у ланцюжку поставок.

[ + – ] У Росії iPhone у середньому подорожчали на $150 Фото: Соцмережi

Ще одна причина: небажання багатьох великих постачальників потрапити під вторинні санкції. Великі дистриб'ютори не хочуть займатися "сірим" імпортом і наражати себе на небезпеку втратити бізнес з Apple, перекладаючи ці ризики на середніх і дрібних постачальників. Адже якщо постачання смартфонів велике і відслідковується, то Apple швидко зрозуміє, хто продав у Росію її товари в обхід санкцій.

Важливою причиною є і блокування фірмових сервісів Apple для російських користувачів. Не всі хочуть платити нечувані гроші за смартфон, який не дозволяє розплатитися їм на касі через NFC або не дає прокласти маршрут по картах Apple.

І ще один фактор: постійний ризик отримати зрештою "цеглу", адже незрозуміло на які кроки щодо блокування Apple наважиться завтра, а повертати гроші покупцеві ніхто не буде. Тому частка китайських смартфонів на російському ринку зросла до 75%, а постачання iPhone скоротилося до 7%.

Гарантійний ремонт iPhone за підробленими чеками

У Рунеті на сайтах з оголошеннями та телеграм-каналах з'явилася нова послуга: продаж чеків від iPhone за 1 000 рублів. Послуга користується великою популярністю, адже, купуючи смартфон за кордоном, користувач за можливості хоче отримати гарантію на ремонт, яку надають місцеві великі торгові мережі.

Іноді така афера вдається, але у більшості випадків великі магазини заносять IMEI проданого у них смартфона, і якщо цих даних немає в базі, то в гарантійного ремонті відмовляють. Про міжнародну гарантію годі й говорити — куплений у Росії смартфон під неї не потрапляє.

[ + – ] Купівля чеків від iPhone користується популярністю Фото: Скриншот

Однак багато хто намагається купити чек ще з двох причин: підвищити вартість вживаного пристрою в разі перепродажу (покупцеві завжди приємніше отримати "законний" смартфон) та мати можливість розблокувати iPhone у разі втрати пароля від облікового запису Apple ID. Іноді вдається домогтися від підтримки Apple, придбаного до введення санкцій пристрою, якщо надати чек.

Активізація шахраїв

У російському сегменті Telegram з'явилося безліч каналів, що пропонують "конфісковані iPhone" просто за казковими цінами (у 5 разів дешевше, ніж у магазині). Причому шахраї не лінуються займатися крадіжкою персональних даних і формують "реальні відгуки про покупку", використовуючи інформацію облікових записів справжніх користувачів. У хід йде і стара добра спам-розсилка на тему "Ви стали переможцем конкурсу".

[ + – ] Шахраї активізували свої спроби обібрати довірливих росіян Фото: Скриншот

Звичайно, отримати iPhone за низькою ціною або стати володарем виграшу можна лише за передоплатою. А якщо в шахрайському телеграм-каналі для достовірності вказано спосіб придбання самовивозом, то в 100% випадків жодних точок продажів за вказаною адресою не виявляється, а шахрай на додаткові запитання перестає відповідати і "банить" дуже цікавого клієнта.

[ + – ] Стара схема з несподіваним "Виграшем" теж працює Фото: Скриншот

Експерти попереджають, що жодних реальних схем із продажу "конфіскованих смартфонів" (та й будь-якої іншої техніки чи товарів) не існує. Весь конфіскат продається під контролем держави і через спеціальні аукціони. І ціна на конфіскат хоч і нижча, але трохи (не в 2 і не в 5 разів), адже товар має бути проданий максимально близько до ринкової ціни.

Частка Apple на ринку РФ продовжуватиме скорочуватися, зазначають експерти. Так, iPhone не зникнуть повністю, але стануть долею або достатньо забезпечених, або ризикових людей, яким доведеться змиритися з тим, що одного разу їх смартфон перетвориться на "цеглу".