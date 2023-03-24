Повний провал: із 5 тисяч російських смартфонів AYYA T1 купили всього 905 штук

Росіяни не хочуть купувати "суверенний смартфон" навіть за ціною, нижчою від собівартості.

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Півтора роки тому на прилавках російських магазинів з'явився смартфон AYYA T1, який хоч і зібраний у Китаї і складається із зарубіжних комплектуючих, але в Росії вважається вітчизняним. Щоправда, за інформацією видання "Ведомости", громадяни не поспішають витрачати гроші на "суверенний" смартфон, перевірений та схвалений ФСБ.

За даними видання, за півтора року в Росію було поставлено 5 тисяч моделей AYYA T1 з Китаю. З них за цей час вдалося продати всього 905 штук, тобто 18% від усього обсягу і без того скромної поставки. При цьому росіян не приваблює навіть значне зниження ціни на пристрій. Сьогодні модель можна придбати в місцевих магазинах за суму, еквівалентну 3600 грн, що в півтора рази нижче її собівартості.

Росіяни, як і раніше, віддають перевагу продукції відомих брендів, перш за все Xiaomi, Realmi або Oppo і, звичайно, iPhone. Причому вони навіть готові переплачувати в середньому $150 за нелегально ввезений "яблучний" гаджет, хоча з кожним днем зростає ризик відключити ці смартфони віддалено. Всього за минулий рік громадяни РФ купили 24,5 млн. смартфонів.

AYYA T1 — що це за смартфон

Якщо говорити про "залізну" складову, то це стандартний китайський смартфон бюджетного класу на процесорі MediaTek Helio P70. Співвідношення оперативної та постійної пам'яті відповідає своєму бюджету: 4/64 Гб. Камери теж скромні: 13 Мп основна та передня, та 5 Мп для макрозйомки. Але головна "фішка" пристрою — "вітчизняна" операційна система Aurora OS (побудована на базі фінської Sailfish OS, — ред.), яка, за запевненнями ФСБ, що проводила сертифікацію, повністю захищена від витоків інформації.

AYYA T1 — зроблений з китайського "заліза", зате Ос у ньому "суверенна" Фото: Скриншот

Перший AYYA T1 може стати останнім

Цей смартфон з'явився завдяки зусиллям "Ростеха" і китайських партнерів, але він може стати останньою спробою імпортозаміщення. Головною проблемою, звісно, є санкції, які Росія отримала за окупацію Криму і Донбасу, а також за агресивну війну, розпочату 24 лютого 2022 року.

Китай теж перебуває під санкціями, і розраховувати на те, що китайці виділять достатню кількість потужностей для замовлень РФ, не доводиться.

Вистачає у росіян і внутрішніх проблем. У грудні російський уряд відмовився виділити $292 млн, призначених для розвитку російської операційної системи Aurora OS, яку планували впровадити не тільки в смартфони, а й у комп'ютери держструктур.

До речі, компанія Smartekosistema, що належить державному гіганту "Ростех", досі ніяк не може випустити модель AYYA T2, тому що тайванський виробник чипів TSMC відмовився з ними співпрацювати після того, як США, Японія і Нідерланди ввели черговий пакет технологічних санкцій проти Росії.

Постачальник чіпів TSMC відмовився співпрацювати з росіянами через санкції Фото: Соцмережi

Щоправда, деякі турбо-патріоти розраховують, що смартфон AYYA T1 зможе "випливти", якщо держава зобов'яже всіх чиновників користуватися лише ними. Адже нещодавно стало відомо, що чиновників "наполегливо просять" відмовитись від улюблених iPhone, щоб не ризикувати витоком секретних даних.

"iPhone — все. Або викинути, або дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім", — анонімно заявив журналістам один із чиновників, який був присутній на урядовій зустрічі на початку березня в Підмосков'ї.

Раніше Фокус писав, що Росія не побачить своїх смартфонів щонайменше до 2030 року: розробників позбавили $330 млн.