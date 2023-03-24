Полный провал: из 5 тысяч российских смартфонов AYYA T1 купили всего 905 штук

Россияне не хотят покупать "суверенный смартфон" даже по цене ниже себестоимости.

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Полтора года назад на прилавках российских магазинов появился смартфон AYYA T1, который хоть и собран в Китае и состоит из зарубежных комплектующих, но в России считается "отечественным". Правда, по информации издания "Ведомости", граждане не спешат тратить деньги на "суверенный" смартфон, проверенный и одобренный ФСБ.

По данным издания, за полтора года в Россию было поставлено 5 тысяч моделей AYYA T1 из Китая. Из них за это время удалось продать всего 905 штук, т.е. 18% от всего объема и без того скромной поставки. При этом россиян не привлекает даже значительное снижение цены на устройство. Сегодня модель можно приобрести в местных магазинах за сумму, эквивалентную 3600 грн, что в полтора раза ниже ее себестоимости.

Россияне по-прежнему предпочитают продукцию известных брендов, прежде всего Xiaomi, Realmi или Oppo и, конечно, iPhone. Причем они даже готовы переплачивать в среднем по $150 за нелегально ввезенный "яблочный" гаджет, хотя с каждым днем возрастает риск отключить эти смартфоны удаленно. Всего за минувший год граждане РФ купили 24,5 млн смартфонов.

AYYA T1 — что это за смартфон

Если говорить о "железной" составляющей, то это стандартный китайский смартфон бюджетного класса на процессоре MediaTek Helio P70. Соотношение оперативной и постоянной памяти соответствует своему бюджету: 4/64 Гб. Камеры тоже скромны: 13 Мп основная и передняя, и 5 Мп для макросъемки. Но главная "фишка" устройства – "отечественная" операционная система Aurora OS (построена на базе финской Sailfish OS, — ред.), которая, по заверениям ФСБ, проводившей сертификацию, полностью защищена от утечек информации.

AYYA T1 - сделан из китайского "железа", но зато Ос в нем "суверенная" Фото: Скриншот

Первый AYYA T1 может стать последним

Этот смартфон появился благодаря усилиям "Ростеха" и китайских партнеров, но он может стать последней попыткой импортозамещения. Главной проблемой, конечно, являются санкции, которые Россия получила за оккупацию Крыма и Донбасса, а также за агрессивную войну, начатую 24 февраля 2022 года.

Китай тоже находится под санкциями, и рассчитывать на то, что китайцы выделят достаточное количество мощностей для заказов для РФ, не приходится.

Хватает у россиян и внутренних проблем. В декабре российское правительство отказалось выделить $292 млн, предназначенных для развития российской операционной системы Aurora OS, которую планировали внедрить не только в смартфоны, но в компьютеры госструктур.

Кстати, компания Smartekosistema, принадлежащая государственному гиганту "Ростех", до сих пор никак не может выпустить модель AYYA T2, потому что тайванский производитель чипов TSMC отказался с ними сотрудничать после того, как США, Япония и Нидерланды ввели очередной пакет технологических санкций против России.

Поставщик чипов TSMC отказался сотрудничать с россиянами из-за санкций Фото: Соцсети

Правда, некоторые турбо-патриоты рассчитывают, что смартфон AYYA T1 сможет "выплыть", если государство обяжет всех чиновников пользоваться только ими. Ведь недавно стало известно, что чиновников "настойчиво просят" отказаться от любимых iPhone, чтобы не рисковать утечками секретных данных.

"iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", — анонимно заявил журналистам один из них чиновников, который присутствовал на правительственной встрече в начале марта в Подмосковье.

Ранее Фокус писал, что Россия не увидит своих смартфонов минимум до 2030 года: разработчиков лишили $330 млн.