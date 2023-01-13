Россия не увидит своих смартфонов минимум до 2030 года: разработчиков лишили $330 млн
Российская операционная система "Аврора" не сможет конкурировать с Android и iOS.
Российская Минцифры не будет выделять деньги из госбюджета на развитие операционной системы "Аврора", по крайней мере ближайшие несколько лет, пишет КомерсантЪ. Проект, который планировалось использовать в качестве замены "не дружественным" Android и iOS оказался за бортом программы цифровой трансформации РФ.
По идее, запрошенная разработчиками сумма была нужна для того, чтобы адаптировать российскую мобильную ОС под смартфоны и завлечь разработчиков приложений под нее. Однако правительство РФ отказалось от этой задумки и решило, что простые люди будут и дальше испытывать "тлетворное влияние Запада" от устройств на iOS и Android, а вот госсектор должен все-таки перейти на "Аврору".
В итоге продолжать разрабатывать ОС решил сам Ростелеком, который владеет "Авророй".
Местные эксперты говорят, что указанной выше суммы было бы слишком много для адаптации ПО, а для разработки собственных устройств на ней – слишком мало. И даже в этом случае полный переход на отечественную мобильную ОС при лучшем стечении обстоятельств занял бы минимум 4 года.
Если сюда прибавить необходимость разработки своих устройств, то в идеальных условиях финансирования это может случиться не ранее 2030 года, отмечают аналитики.
Впрочем, Минцифры РФ хочет подключить к процессу импортозамещения разработчиков из VK, Яндекс, Сбербанка и того же Ростелекома, которые постараются сотворить что-то "отечественное" используя открытый код Android.
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