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Диджитал

Россия не увидит своих смартфонов минимум до 2030 года: разработчиков лишили $330 млн

ОС Аврора, российская ос для смартфонов, российская ос для планшетов, импортозамещение россия, VK, Yandex, Ростелеком
Фото: Соцсети

Российская операционная система "Аврора" не сможет конкурировать с Android и iOS.

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Российская Минцифры не будет выделять деньги из госбюджета на развитие операционной системы "Аврора", по крайней мере ближайшие несколько лет, пишет КомерсантЪ. Проект, который планировалось использовать в качестве замены "не дружественным" Android и iOS оказался за бортом программы цифровой трансформации РФ.

По идее, запрошенная разработчиками сумма была нужна для того, чтобы адаптировать российскую мобильную ОС под смартфоны и завлечь разработчиков приложений под нее. Однако правительство РФ отказалось от этой задумки и решило, что простые люди будут и дальше испытывать "тлетворное влияние Запада" от устройств на iOS и Android, а вот госсектор должен все-таки перейти на "Аврору".

ОС Аврора, российская ос для смартфонов, российская ос для планшетов, импортозамещение россия, VK, Yandex, Ростелеком Fullscreen
ОС Аврора очень похожа на привычный Android
Фото: Соцсети

В итоге продолжать разрабатывать ОС решил сам Ростелеком, который владеет "Авророй".

Местные эксперты говорят, что указанной выше суммы было бы слишком много для адаптации ПО, а для разработки собственных устройств на ней – слишком мало. И даже в этом случае полный переход на отечественную мобильную ОС при лучшем стечении обстоятельств занял бы минимум 4 года.

Если сюда прибавить необходимость разработки своих устройств, то в идеальных условиях финансирования это может случиться не ранее 2030 года, отмечают аналитики.

ОС Аврора, российская ос для смартфонов, российская ос для планшетов, импортозамещение россия, VK, Yandex, Ростелеком Fullscreen
ОС Аврора планировалось адаптировать и под планшеты
Фото: Соцсети

Впрочем, Минцифры РФ хочет подключить к процессу импортозамещения разработчиков из VK, Яндекс, Сбербанка и того же Ростелекома, которые постараются сотворить что-то "отечественное" используя открытый код Android.

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