Росія не побачить своїх смартфонів щонайменше до 2030 року: розробників позбавили $330 млн

Російська операційна система "Аврора" не зможе конкурувати з Android та iOS.

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Російське Мінцифри не виділятиме гроші з держбюджету на розвиток операційної системи "Аврора", принаймні найближчі кілька років, пише КомерсантЪ. Проєкт, який планувалося використовувати як заміну "не дружнім" Android та iOS опинився за бортом програми цифрової трансформації РФ.

За ідеєю, запитана розробниками сума була потрібна для того, щоб адаптувати російську мобільну ОС під смартфони та залучити розробників додатків під неї. Проте уряд РФ відмовився від цього задуму і вирішив, що прості люди й надалі відчуватимуть "згубний вплив Заходу" від пристроїв на iOS та Android, а ось держсектор має все-таки перейти на "Аврору".

[ + – ] ОС Аврора дуже схожа на звичний Android Фото: Соцмережi

У результаті продовжувати розробляти ОС вирішив сам Ростелеком, який володіє "Авророю".

Місцеві експерти кажуть, що вищезазначеної суми було б занадто багато для адаптації ПЗ, а для розробки власних пристроїв на ній – замало. І навіть у цьому випадку повний перехід на вітчизняну мобільну ОС за кращого збігу обставин зайняв би мінімум 4 роки.

Якщо сюди додати потребу розробки своїх пристроїв, то в ідеальних умовах фінансування це може статися не раніше 2030 року, зазначають аналітики.

[ + – ] ОС Аврора планувалося адаптувати і під планшети Фото: Соцмережi

Втім, Мінцифри РФ хоче підключити до процесу імпортозаміщення розробників з VK, Яндекс, Сбербанку і того ж Ростелекому, які намагатимуться створити щось "вітчизняне", використовуючи відкритий код Android.

Раніше Фокус писав, що виробництво чіпів "відпливає" від Китаю та Росії: передових процесорів 2 нм вони не побачать.