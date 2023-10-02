Строят "зубы дракона": ВС РФ перебрасывают ПВО и усиливают оборону Крыма, — подполье (видео)

Партизаны зафиксировали создание новых фортификационных укреплений вблизи Феодосии после успешных ударов ВСУ по территории полуострова.

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Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывают средства ПВО в Симферополь, а также обустраивают новые оборонительные сооружения во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове. В частности зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь. Также партизаны фиксируют сооружение новых фортификационных сооружений, так называемых "зубов дракона", — говорится в сообщении ЦНС.

Информацию о сооружении оборонительных линий и переброске ПВО в Симферополь подтвердило военное партизанское движение "АТЕШ". По их данным, оккупанты строят оборонительные линии возле Феодосии и фортификации со стороны Батального.

"После успешных атак украинских сил по военным объектам в Крыму и успехов на поле боя оккупанты начали строительство новых фортификаций на полуострове. "АТЕШ" сформировал группы, которые ездят по всему Крыму и собирают информацию об оборонительных сооружениях. Мы сделаем все возможное для их успешного прорыва Силами обороны Украины", — сообщают партизаны.

Также агент "АТЕШ" зафиксировал переброску ЗРК "Оса" и личного состава ВС РФ в сторону Симферополя.

"Оккупанты вынуждены расконсервировать устаревшие средства ПВО, ведь имеющимися они не могут закрыть даже свои военные объекты в Крыму. Современные средства, в свою очередь, планомерно уничтожаются украинскими силами. Мы также прилагаем все усилия", — отметили в подполье.

Напомним, 29 сентября Фокус писал о том, что украинский подводный беспилотник "Маричка" с легкостью может поразить объекты портовой инфраструктуры на юго-западном побережье РФ, при этом оставаясь неуязвимым для противодронных средств противника.

Ранее, 28 сентября Ирина Верещук призвала гражданских россиян покинуть Крым. Вице-премьер-министр советует гражданским россиянам успеть уехать с полуострова до начала деоккупации. Ведь, когда упадет Крымский мост сделать это будет очень сложно.