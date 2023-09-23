"Умереть можно": жители Крыма жалуются на закрытые укрытия во время тревог (фото и видео)

На опубликованных кадрах, которые местные публикуют в сети, бомбоубежища закрыты под замок. При этом, даже если некоторые из них открыты, то состояние внутри оставляет желать лучшего.

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Жители временно оккупированного Крымского полуострова во время воздушных тревог не могут попасть в укрытия, которые закрыты на ключ. Об этом сообщают местные Telegram-каналы 23 сентября.

В последнее время в захваченном Крыму совершенно неспокойно. Несколько дней полуостров был атакован при помощи ракет и беспилотников. Более того, местных жителей начали оповещать об опасности при помощи воздушных тревог, но это особо не помогает.

Местные жители начали делиться кадрами из укрытий, которые даже после объявления воздушной тревоги остаются закрытыми. В частности, речь идет о городе Севастополь, где 23 сентября появилась ракетная опасность.

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К слову, даже если бомбоубежища и открыты, то их состояние оставляет желать лучшего, как отмечают местные жители.

"Вот так сегодня выглядело наше "укрытие" на Горпищенко, Севастополь. И это относительно недалеко от бухты, чтоб вы понимали. Уже пора бы приводить в порядок эти помещения, иначе умереть можно не от ракет, а от туберкулеза и прочих заражений. Нет ни света, ни вентиляции", — говорится в сообщении.

Жители Крыма начали жаловаться на состояние укрытий на полуострове Фото: Telegram Жители Крыма начали жаловаться на состояние укрытий на полуострове Фото: Telegram

На жалобы уже отреагировал так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что видит все сообщения о состоянии укрытий, но при этом призвал граждан просто не сеять панику.

"Хватит сеять панику и радовать этим наших врагов — именно паника и является их основной целью. Мы готовили убежища, пока в городе было относительно спокойно, еще год назад. Но то, что происходит сейчас — это уже реальность. И все предусмотреть невозможно. Есть и человеческий фактор", — говорится в сообщении.

Он пообещал якобы решить все вопросы в ближайшее время.

Напомним, 23 сентября сообщалось, что в оккупированном Севастополе снова были слышны взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО, а местные делятся фотографиями задымления.