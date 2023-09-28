"Нам удается": ВСУ ударами по Крыму готовят поле для будущих битв, — военный эксперт

По словам Владислава Селезнева, каждая военная цель на территории оккупированного полуострова является законной для Сил обороны. Они продолжат делать все, что поможет деоккупации.

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Украинские военные в ходе контрнаступления продолжают освобождать территории. Параллельно проводятся специальные операции, которые создают условия для деоккупации Крымского полуострова. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса ВМС Владислав Селезнев в интервью "Украинскому радио" 27 сентября.

По его словам, украинские военные ежедневно готовят поле для будущей битвы, когда наносят удары по военным объектам на территории Крыма. Еще недавно жители полуострова не видели настолько массированных ракетных и Дроновых атак.

"ВСУ приобретают соответствующие возможности, четко и последовательно реализуют план: сначала уничтожают ПВО России, а дальше начинается рутинная боевая работа по разрушению объектов военной, логистической инфраструктуры врага. Каждая цель является законной, и она должна быть разрушена", — заявил Владислав Селезнев.

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Отдельное внимание было уделено удару по штабу Черноморского флота в Севастополе. Военный эксперт отметил, что это впервые туда долетели дроны-камикадзе. Перед этим ВСУ также нанесли удар по запасному командному пункту в селе Верхнесадовое возле Севастополя.

Можно сделать выводы, как отметил Владислав Селезнев, что до полного освобождения полуострова официальные здания вряд ли будут использоваться по назначению.

Работы еще предстоит много, в том числе и что касается кораблей противника.

"Российский Черноморский флот теряет, а Украина приобретает возможности, чтобы держать ситуацию в акватории Черного моря под контролем. Украинская армия неоднократно доказывала, что она способна действовать асимметрично и наносить малыми силами такие разрушительные потери вражеской армии, что часто удивляешься: как это удается делать? Но вопреки военной науке, несмотря на сопротивление врага, нам это таки удается", — продолжил военный эксперт.

Напомним, 28 сентября сообщалось, что советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал рост панических настроений у россиян в Крыму. Территория полуострова постепенно переходит под украинский огневой контроль и ресурсов для этого у Сил обороны предостаточно.