"Нам вдається": ЗСУ ударами по Криму готують поле для майбутніх битв, — військовий експерт

За словами Владислава Селезньова, кожна військова ціль на території окупованого півострова є законною для Сил оборони. Вони продовжать робити все, що допоможе деокупації.

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Українські військові під час контрнаступу продовжують звільняти території. Паралельно проводяться спеціальні операції, які створюють умови для деокупації Кримського півострова. Про це заявив військовий експерт і полковник запасу ВМС Владислав Селезньов в інтерв'ю "Українському радіо" 27 вересня.

За його словами, українські військові щодня готують поле для майбутньої битви, коли завдають ударів по військових об'єктах на території Криму. Ще донедавна жителі півострова не бачили настільки масованих ракетних і дронових атак.

"ЗСУ набувають відповідних спроможностей, чітко і послідовно реалізують план: спочатку знищують ППО Росії, а далі починається рутинна бойова робота з руйнування об'єктів військової, логістичної інфраструктури ворога. Кожна ціль є законною, і вона має бути зруйнована", — заявив Владислав Селезньов.

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Окрему увагу було приділено удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Військовий експерт зазначив, що це вперше туди долетіли дрони-камікадзе. Перед цим ЗСУ також завдали удару по запасному командному пункту в селі Верхньосадове біля Севастополя.

Можна зробити висновки, як зазначив Владислав Селезньов, що до повного звільнення півострова офіційні будівлі навряд чи будуть використовуватися за призначенням.

Роботи ще попереду багато, зокрема й щодо кораблів противника.

"Російський Чорноморський флот втрачає, а Україна набуває можливостей, щоб тримати ситуацію в акваторії Чорного моря під контролем. Українська армія неодноразово доводила, що вона здатна діяти асиметрично і завдавати малими силами таких руйнівних втрат ворожій армії, що часто дивуєшся: як це вдається робити? Але всупереч військовій науці, незважаючи на опір ворога, нам це таки вдається", — продовжив військовий експерт.

Нагадаємо, 28 вересня повідомлялося, що радник глави ОП Михайло Подоляк анонсував зростання панічних настроїв у росіян у Криму. Територія півострова поступово переходить під український вогневий контроль і ресурсів для цього у Сил оборони більш ніж достатньо.