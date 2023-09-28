"Це складне питання": Подоляк анонсував зростання панічних настроїв у росіян в Криму (відео)

Тимчасово окупований Крим поступово переходить під український вогневий контроль. В України достатньо інструментів для збільшення інтенсивності обстрілів на півострові, розповіли в Офісі президента.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в росіян, які наразі проживають у тимчасово окупованому Криму, посилюватимуться панічні настрої. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Панічні настрої – це складне питання. Я хочу, щоб ви розуміли — Росія пожиттєво знаходиться в панічних настроях", — сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що росіяни завжди погрожують, що нібито кудись зайдуть, щось будуть робити, для того, аби компенсувати свої панічні настрої. Крім цього, Росія не розуміє наслідки повномасштабного вторгнення, з якими зіткнеться у фіналі війни. Тому для наростання панічних настроїв на півострові потрібно збільшити інтенсивність вогневого впливу на те, що відбувається на півострові.

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"Ми і вчора бачили, і сьогодні бачимо, що цей вплив збільшується", — наголосив він.

Зокрема, для цього в України є достатня кількість інструментів — різні типи дронів, ракети. До того ж Крим є юрисдикцією України, тому ЗСУ можуть використовувати будь-яку зброю, навіть надану західними партнерами. Проте зі слів Подоляка, для ударів по Криму перш за все використовується своє озброєння.

Михайло Подоляк заявив, що серед стратегічних завдань України є перерізання ключового напрямку забезпечення ЗС РФ, тобто взяття під вогневий контроль Керченську протоку та знищення величезної складської інфраструктури. Зокрема, у росіян немає прямого сполучення через Мелітополь та Бердянськ Запорізької області з Ростовською областю Росії. Тому 80% забезпечення йде через півострів, де знаходиться велика інфраструктура складських спроможностей Росії.

"Крим сьогодні – це ключ до суттєвого зменшення боєспроможності російських окупаційних угруповань", — пояснив він.

Він додав, що наразі в Криму життя відбувається під постійним очікуванням атак та сиренами, росіяни розуміють, що півострів є територією величезної небезпеки, а повітряний простір почав менше контролюватися армією РФ.

Нагадаємо, 27 вересня представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Черняк повідомив, що на тимчасово окупованому півострову Крим атмосфера окупантів почала більше нагнітатися. Зокрема, це стало помітно після ударів по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

25 вересня військовий експерт та оглядач Defense Express Іван Киричевський заявив, що удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ може свідчити про те, що ціллю України є повне його знищення.