"Серйозний улов": атмосфера серед окупантів у Криму тривожна і це продовжиться, — ГУР

За словами представника української розвідки Андрія Черняка, активний сезон вибухів на півострові є частиною ослаблення РФ і контрнаступу. У противника залишився лише варіант здатися добровільно.

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Атмосфера російських загарбників на території тимчасово окупованого Кримського півострова стає все більш гнітючою. Особливо це помітно після удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Черняк, передає інформагентство "Захисник" 27 вересня.

За його словами, активізація заходів, які спрямовані на послаблення режиму Кремля і звільнення Криму від російської агресії триває.

"Крабова пастка" забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб Чорноморського флоту РФ дуже активно рухалися автомобілі швидкої, пожежники і катафалки. Тому ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян усюди в Криму, хоч би куди вони ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об'єктів окупаційної присутності", — заявив Андрій Черняк.

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Українській розвідці відомо про всі дії противника, зокрема й на півострові. Для виконання операцій українські військові використовують розвідувальні дані, які вдалося роздобути. Більшість із них успішні.

Єдиний безпечний варіант для РФ, продовжує представник ГУР, це повністю покинути Кримський півострів найближчим часом і тим самим повернути Україні контроль над територією.

Окремо було порушено тему регулярних вибухів не тільки в Криму, а й на російській території. Існує список військових об'єктів, які необхідно знищити. Звідси і з'являються новини про знищення об'єктів російського ВПК. Це триватиме, поки РФ не закінчить війну.

"Пункт за пунктом у цьому списку з'являються позначки, які свідчать про ефективну поразку або необхідність нанесення повторних, більш бадьорих ударів", — додав Андрій Черняк.

Нагадаємо, 22 вересня начальник ГУР Кирило Буданов розповів про знищення російських систем ППО в тимчасово окупованому Криму. За його словами, українці проробляють дірки в загальній системі протиповітряної оборони противника, а також виснажують запаси російських ракет ППО.