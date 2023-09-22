"Їм потрібно думати": Буданов розповів про знищення російських систем ППО в Криму

За словами глави української військової розвідки, українці проробляють дірки в загальній системі протиповітряної оборони противника, а також виснажують запаси російських ракет ППО.

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Про перспективи окупації Кримського півострова можна побічно судити з нещодавніх ударів Сил оборони України по військовій інфраструктурі окупантів. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю порталу The War Zone від 22 вересня.

Журналіст запитав у Кирила Буданова, чи вірить він, що Україна поверне Крим цього року. Глава ГУР МО зазначив, що питання про хід контрнаступу слід адресувати Генштабу.

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"Але кажучи про Крим, ви не могли не помітити, що з середини серпня по Криму відбувається певна активізація, і це може побічно підказати вам відповідь на ваше запитання", — сказав глава української військової розвідки.

Кирило Буданов вказав на те, що по військовій інфраструктурі та військових об'єктах в окупованому Криму успішно завдаються удари. Зокрема, йдеться про знищення протиповітряної оборони противника.

"Коли ми вступаємо в бій із черговим дивізіоном ППО російських військових, їм потрібно думати про те, звідки вони можуть підтягнути ці системи та де вони зможуть терпіти меншу оборону в інших місцях", — пояснив Буданов.

Начальник розвідки зазначив, що українці проробляють дірки в загальній системі протиповітряної оборони, при тому, що системи ППО є дуже дорогим устаткуванням, на виробництво яких йде багато часу. Крім того, виснажуються запаси російських ракет ППО.

"З політичної точки зору ми також демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, було завдано ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту Військово-морських сил Російської Федерації. Судячи з опублікованих кадрів, "прильотів" по штабу ЧФ РФ було кілька.

У мережі також показали супутникові фото аеродрому Саки в селищі Новофедорівка в окупованому Криму, атакованого в ніч на 21 вересня. Один з ангарів повністю зруйнувався від вогню, а на одному з будинків помітна піна, утворюючи характерну білу "шапку" на його даху.