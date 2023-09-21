Після атак по флоту: в ОК "Південь" розповіли про відведення десантних кораблів РФ із Криму (відео)

За словами спікера командування Наталії Гуменюк, наразі ракетоносіїв у Чорному морі немає, проте окупанти періодично виводять на бойове чергування новий малий ракетний корабель "Циклон".

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Десантні кораблі Військово-морських сил Російської Федерації більше не базуються в Криму після серії успішних ударів Сил оборони України по Чорноморському флоту РФ. Про це повідомила голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 21 вересня.

За словами спікера, окупанти інколи виводять на бойове чергування новий малий ракетний корабель "Циклон", яким вони "хваляться, як поповненням". В ОК "ЮГ" наголосили, що це судно є носієм "Калібрів", проте не пройшло ні ходових, ні вогневих випробувань.

"Вони його час від часу виводять на бойове чергування, погрожуючи в такий спосіб, підвищуючи рівень напруги, проте потім заводять у пункти базування. На даний момент ракетоносіїв у Чорному морі немає", — констатувала Наталія Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" також зазначила, що всі великі десантні кораблі ВМФ РФ уже переміщено в суто російські пункти базування.

Удари по російському флоту в Криму

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Севастопольському морському заводу 13 вересня було пошкоджено БДК "Мінськ" проєкту 775. Судячи з оприлюднених із Мережі фото, великий десантний корабель втратив усю надбудову.

Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Крім "Калібрів" підводний човен є носієм торпед і мін.

Крім того, 14 вересня Сили оборони завдали ударів по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту Росії. Пізніше представник ГУР МО Андрій Юсов уточнив, що внаслідок атаки було пошкоджено судно "Сергей Котов".