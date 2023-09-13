Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Вибухи в Криму та удари по Чорноморському флоту

"Знищено всю надбудову": зʼявились фото наслідків удару по ВДК "Мінськ"

ВДК "Мінськ" після удару
ВДК "Мінськ" незворотньо втрачений

Візуально помітно, що корабель втратив надбудову, що може означати, що "Мінськ" можна віднести до списку незворотних втрат.

Related video

В результаті нічної атаки по Севастопольському морському заводу було пошкоджено ВДК "Мінськ" проєкту 775. В російському телеграм-каналі "Кримській вітер" показали фото наслідків удару.

На світлині досі видно, дим від пожежі, яка зайнялася в результаті пожежі. Також за повідомленням телеграм-каналу, серед загиблих є члени екіпажу корабля, але про них "наказано мовчати". Якщо візуально порівняти фото "Мінську" до удару й після, то найімовірніше великий десантний корабель втратив всю надбудову. Відтак, корабель можна записати до складу безповоротних втрат, про що писали на "Мілітарному". Крилата ракета влучила прямо в машинне відділення, до того ж корабель охопила масштабна пожежа.

знищення вдк мінськ Fullscreen
Порівняння корабля "Мінськ" після удару (згори) та до удару (внизу)

"Беручи до уваги характер та ступінь ушкоджень, а також складність ремонту виготовлених у Польщі суден, до яких відносяться кораблі проєкту 775, можна сказати, що корабель не підлягає відновленню", — резюмували журналісти.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що пошкоджені об'єкти будуть повністю відремонтовані і повернуті в стрій.

Нагадаємо, Фокус розбирався, що відомо про ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону", які атакувала Україна.

13 вересня фахівці показали, як працюють надводні морські дрони України за 250 тисяч доларів.