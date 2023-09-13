"Уничтожена вся надстройка": появились фото последствий удара по БДК "Минск"

Визуально заметно, что корабль потерял надстройку, что может означать, что "Минск" можно отнести к списку необратимых потерь.

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В результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу был поврежден БДК "Минск" проекта 775. В российском телеграм-канале "Крымский ветер" показали фото последствий удара.

На фотографии до сих пор видно, дым от пожара, который загорелся в результате атаки. Также по сообщению телеграм-канала, среди погибших есть члены экипажа корабля, но о них "приказано молчать". Если визуально сравнить фото "Минска" до удара и после, то скорее всего большой десантный корабль потерял всю надстройку. Следовательно, корабль можно записать в список безвозвратных потерь, о чем писали на"Милитарном". Крылатая ракета попала прямо в машинное отделение, к тому же корабль охватил масштабный пожар.

Сравнение корабля "Минск" после удара (сверху) и до удара (внизу)

"Принимая во внимание характер и степень повреждений, а также сложность ремонта изготовленных в Польше судов, к которым относятся корабли проекта 775, можно сказать, что корабль не подлежит восстановлению", — резюмировали журналисты.

Вместе с тем в Минобороны РФ заявили, что поврежденные объекты будут полностью отремонтированы и возвращены в строй.

Напомним, Фокус разбирался, что известно о ВДК "Минск" и подводной лодке "Ростов-на-Дону", которые атаковала Украина.

13 сентября специалисты показали, как работают надводные морские дроны Украины за 250 тысяч долларов.