После атак по флоту: в ОК "ЮГ" рассказали об отводе десантных кораблей РФ с Крыма (видео)

По словам спикера командования Натальи Гуменюк, на данный момент ракетоносителей в Черном море нет, однако оккупанты периодически выводят на боевое дежурство новый малый ракетный корабль "Циклон".

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Десантные корабли Военно-морских сил Российской Федерации больше не базируются в Крыму после серии успешных ударов Сил обороны Украины по Черноморскому флоту РФ. Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 21 сентября.

По словам спикера, оккупанты иногда выводят на боевое дежурство новый малый ракетный корабль "Циклон", которым они "хвастаются, как пополнением". В ОК "ЮГ" подчеркнули, что это судно является носителем "Калибров", однако не прошло ни ходовых, ни огневых испытаний.

"Они его время от времени выводят на боевое дежурство, угрожая таким образом, повышая уровень напряжения, однако потом заводят в пункты базирования. На данный момент ракетоносителей в Черном море нет", — констатировала Наталья Гуменюк.

Спикер ОК "ЮГ" также отметила, что все крупные десантные корабли ВМФ РФ уже перемещены в сугубо российские пункты базирования.

Удары по российскому флоту в Крыму

Напомним, в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу 13 сентября был поврежден БДК "Минск" проекта 775. Судя по обнародованным с Сети фото, большой десантный корабль потерял всю надстройку.

Кроме того, в результате атаки была повреждена дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Кроме "Калибров" подводная лодка является носителем торпед и мин.

Кроме того, 14 сентября Силы обороны нанесли удары по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота России. Позже представитель ГУР МО Андрей Юсов уточнил, что в результате атаки было повреждено судно "Сергей Котов".