"Им нужно думать": Буданов рассказал об уничтожении российских систем ПВО в Крыму

По словам главы украинской военной разведки, украинцы проделывают дыры в общей системе противовоздушной обороны противника, а также истощают запасы российских ракет ПВО.

Related video

О перспективах оккупации Крымского полуострова можно косвенно судить по недавним ударам Сил обороны Украины по военной инфраструктуре оккупантов. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу The War Zone от 22 сентября.

Журналист спросил у Кирилла Буданова, верит ли он, что Украина вернет Крым в этом году. Глава ГУР МО отметил, что вопросы о ходе контрнаступления следует адресовать Генштабу.

Важно

После атак по флоту: в ОК "ЮГ" рассказали об отводе десантных кораблей РФ с Крыма (видео)

"Но говоря о Крыме, вы не могли не заметить, что с середины августа по Крыму происходит определенная активизация, и это может косвенно подсказать вам ответ на ваш вопрос", — сказал глава украинской военной разведки.

Кирилл Буданов указал на то, что по военной инфраструктуре и военным объектам в оккупированном Крыму успешно наносятся удары. В частности, речь идет об уничтожении противовоздушной обороны противника.

"Когда мы вступаем в бой с очередным дивизионом ПВО российских военных, им нужно думать о том, откуда они могут подтянуть эти системы и где они смогут терпеть меньшую оборону в других местах", — объяснил Буданов.

Начальник разведки отметил, что украинцы проделывают дыры в общей системе противовоздушной обороны, при том, что системы ПВО являются очень дорогостоящим оборудованием, на производство которых уходит много времени. Кроме того, истощаются запасы российских ракет ПВО.

"С политической точки зрения мы также демонстрируем очевидную несостоятельность российских систем ПВО", — отметил Буданов.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, был нанесен ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота Военно-морских сил Российской Федерации. Судя по опубликованным кадрам, "прилетов" по штабу ЧФ РФ было несколько.

В сети также показали спутниковые фото аэродрома Саки в поселке Новофедоровка в оккупированном Крыму, атакованного в ночь на 21 сентября. Один из ангаров полностью разрушился от огня, а на одном из зданий заметна пена, образуя характерную белую "шапку" на его крыше.