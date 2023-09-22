"Не осталось самолетов": в сети показали последствия удара по аэродрому в Саках (фото)

На опубликованных кадрах видны повреждения ангара и еще одного здания военного аэродрома. При этом после удара самолеты исчезли.

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В сети показали спутниковые фото атакованного в ночь на 21 сентября аэродрома Саки в поселке Новофедоровка, что в оккупированном Крыму. На фото видны повреждения. Кадры 22 сентября опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

Сообщается, что один из ангаров полностью разрушился от огня, а на одном из зданий заметна пена, образуя характерную белую "шапку" на его крыше.

"Интересно, что после удара на аэродроме не осталось самолетов. Перебазировали?" — говорится в сообщении.

Атака на аэродром Саки — подробности

Российское командование утверждает, что все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в данном направлении были уничтожены, и техника и объекты на аэродроме не пострадали.

При этом в Главном управлении Минобороны заявили, что атаки, проведенные СБУ и ВСУ, нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для этой операции были задействованы беспилотники, которые сначала нарушили российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), а затем выпустили ракеты "Нептун".

Российские телеграм-каналы также подтверждают значительные разрушения и утраты, сообщая о не менее чем 30 погибших военных. На момент атаки на аэродроме находились по меньшей мере 12 истребителей Су-24 и Су-30, а также зенитно-ракетный комплекс "Панцирь".

Напомним, аэродром также служил базой для подготовки операторов БПЛА Mojaher.

Также напомним, что после повреждения российских самолетов на военном аэродроме Чкаловский в Московской области, также исчезла часть самолетов.