Неизвестные взорвали в Подмосковье два самолета и вертолет Ми-28, — ГУР (фото)

Аэродром Чкаловский — это стратегически важная база для РФ, потому что там базируются самолеты "судного дня" и разведывательные борта. Неизвестные взорвали Ан-148, Ил-20 и Ми-28.

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На аэродроме Чкаловский был существенно поврежден один вертолет Ми-28 и два самолета Ил-20 и Ан-148. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский следственный комитет расследует диверсию, которая произошла 18 сентября 2023 года. Были повреждены два самолета и вертолет. В ГУР заявляют, что событие вызвало истерику в высших военных коридорах, потому что на Чкаловском аэродроме базируются самолеты "судного дня" и специальные самолеты-разведчики.

Несмотря на то, что аэродром тщательно охранялся, неизвестные лица смогли заложить взрывчатку в самолеты АН-148 и Ил-20, принадлежащие 354-му авиаполку спецназначения. Также взорван Ми-28Н, который оккупанты привлекали, чтобы сбивать ударные дроны над Московской областью.

Изображение вертолетов и самолетов на аэродроме "Чкаловский" Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

"Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один Ан-148, который находился рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения", — отметили в ГУР.

Также украинская разведка констатирует, что в РФ проводятся мероприятия по поиску неизвестных диверсантов. Вместе с тем ограничено освещение события в местных СМИ.

Ил-20 — это советский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ. Ан-148 — это пассажирский самолет украинского производства. Ми-28Н — советский/российский ударный вертолет.

Напомним, 8 сентября в РФ заявили о создании вертолетных отрядов для борьбы с дронами. Для этого будут использовать Ми-28.