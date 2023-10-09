РФ строит железную дорогу в Крым в "глубоком тылу": Федоров показал схему проекта (фото)

По словам мэра Мелитополя, оккупанты понимают уязвимость своих логистических путей, поэтому пытаются найти выход. Проходить рельсы должны будут через Мариуполь, Бердянск и так далее.

Related video

Российские захватчики планируют построить новую ветку железной дороги во временно оккупированном Крыму. Разместят ее в "глубоком тылу" из-за угрозы атак. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров 9 октября.

По его словам, противник готовится к тому, что он лишится своих логистических путей, поэтому начал действовать. Планируется строительство новой железнодорожной ветки из Ростова-на-Дону через временно захваченные украинские города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь у побережья Азовского моря — в Крым.

Такой маршрут может стать для российских оккупантов единственным способом для переброски войск и техники. Взрывы рядом с Крымским мостом и его регулярные перекрытия вынуждают их искать способы.

"Таким образом, они стараются не только удержать "сухопутный коридор" в Крым, а улучшить передвижение по "сухопутному коридору", — заявил Иван Федоров.

Отдельно мэр Мелитополя отметил, что вскоре Крымский мост и вовсе может перестать работать, что создает дополнительные трудности для ВС РФ. А вот железная дорога, которая есть сейчас и проходит недалеко от города Токмак в Запорожской области, крайне опасна для противников из-за близости фронта.

"Так что они понимают, что это будет единственный маршрут из временно оккупированного Крыма на территорию России. Поэтому именно поэтому сегодня они выстраивают эту логистику, прокладывают новое полотно железной дороги, чтобы улучшить опрокидывание военного оборудования и военной техники, потому что Крым скоро станет не функциональным в этой части для них", — добавил Иван Федоров.

Отдельно он опубликовал схему маршрута, который противник хочет реализовать.

РФ планирует построить железную дорогу в Крым в "глубоком тылу" Фото: Иван Федоров

Напомним, 27 сентября сообщалось, что в Мариуполе оккупанты строят новую железную дорогу, чтобы снизить зависимость от сообщения с Крымом.