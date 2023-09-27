"Снижают зависимость от сообщения с Крымом": в Мариуполе оккупанты строят новую железную дорогу

Новый железнодорожный путь позволит включить существующую ветку "Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха" в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики принялись строить новое железнодорожное сообщение "Мариуполь-Таганрог-Ростов-на-Дону". Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Сейчас это не только разговоры, они начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус", — рассказал Андрющенко.

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Он отметил, что такое сполдучення позволит присоединить железнодорожную ветку "Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха" в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

"На практике это не только глобальное решение вопроса о военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", — пишет Андрющенко.

Он отметил, что железнодорожное сообщение из Волоновахи на запад идет через Розовку-Мелитополь в Крым, а на севере — на Донецк.

Напомним, что российские оккупанты пытаются укрепить Мариуполь. Они возводят дополнительные укрепления, чтобы в случае прорыва со стороны Угледара и Пологов защитить коридор в Крым.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не могут обеспечить жителей захваченных городов Украины базовыми потребностями. Мариуполь фактически не готов к отопительному сезону.