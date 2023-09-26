Эффектный густой дым по городу: в Мариуполе партизаны обесточили базу ВС РФ (фото)
По словам советника мэра Петра Андрющенко, российская армия на захваченных территория встревожена, ведь мирное население не готово мириться с их действиями.
На территории временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области партизаны обесточили базу российской армии. Об этом заявил советник городского главы Петр Андрющенко в своем Telegram-канале 25 сентября.
По его словам, силы украинского сопротивления не сидят на месте и мешают планам противника окончательно осесть в городе. В этот раз была обезврежена трансформаторная установка.Важно
Та самая установка, которая снабжала базу российских оккупантов электричеством. Теперь они будут вынуждены в ближайшее время посидеть без света, пока проблема не будет решена.
"В Мариуполе сопротивление обезвредило трансформаторные установки в районе между ЖМР 23 и с. Старый Крым, которые обеспечивали базу оккупантов электричеством", — говорится в сообщении.
Отдельно советник мэра Мариуполя отметил, что уничтожение было действительно эффектным и сопровождалось густым черным дымом. В результате, как предположил дальше политик, тревожность россиян в городе могла увеличиться в разы.
К слову, ранее журналист Мариупольского телевидения Николай Осиченко заявил, что город абсолютно не готов к отопительному сезону, который стартует в ближайшее время. Противник не может обеспечить местное население базовыми потребностями.
"Город к отопительному сезону не готов абсолютно. И вот это будет страшно именно на фоне отсутствия качественной медицины, отсутствия доступа к продуктам питания", — заявил Николай Осиченко.
6 сентября стало известно, что в Мариупольских застенках пропадают люди. Оккупанты забирают украинцев и отводят в неизвестном направлении. В городе продолжают проводить фильтрационные мероприятия.