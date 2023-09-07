ВС РФ в Мариуполе ежедневно похищают из пыточных десятки украинцев, — советник мэра (видео)

По словам Петра Андрющенко, дальнейшая судьба похищенных граждан неизвестна, ведь оккупанты могут вывозить их на территорию РФ. Родственники, которые пытаются отыскать своих близких, могут стать следующими.

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В пыточных временно оккупированного Мариуполя Донецкой области ежедневно пропадают десятки людей. Россияне их забирают и уводят в неизвестно направлении. Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко в эфире телеканала Freedom 6 сентября.

По его словам, даже спустя год оккупации, в городе продолжают проводить различные фильтрационные мероприятия. Российские оккупанты арестовали более 10 тысяч украинцев. Ежедневно этот показатель находится на уровне нескольких десятков, а за неделю может доходить и до 100 человек.

"В результате стоит понять, что это не может происходить безответственно и мариупольская реакция в том числе и такая — реакция возмездия и реакция борьбы. Потому что никакого другого пути, к сожалению, кроме как военного, по возвращению и деоккупации Мариуполя по меньшей мере на горизонте мы не видим", — заявил Петр Андрющенко.

После того как люди пропадают из пыточных, которые россияне обустроили специально в Мариуполе, их практически невозможно отыскать. А те, кто пытается узнать больше информации — могут стать следующими жертвами противника.

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Как попытаться их найти другим способом пока что нет ответа, продолжил советник мэра Мариуполя.

"Если то, что касается украинских военнопленных, тут есть хотя бы какая-то система и списки, то это же происходит так, что, в принципе, никто не знает даже приблизительного списка и точного количества людей, которые были арестованы. На каком этапе, где они могут быть находиться", — объяснил он.

Если ранее мирных граждан держали на территории Донецкой области, то сейчас их могли переправить на территорию России, что значительно усложняет их поиск.

Напомним, 21 августа сообщалось, что россияне хотят "увеличить" население города на 300 тысяч человек. В Кремле начали воплощать программу выгодных ипотечных условий для граждан РФ для того, чтобы стимулировать россиян переезжать в Мариуполь.