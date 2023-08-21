Заманивают в Мариуполь: россияне хотят "увеличить" население города на 300 тысяч человек

По данным подполья, российские власти начали воплощать программу выгодных ипотечных условий для граждан РФ для того, чтобы стимулировать россиян переезжать в Мариуполь.

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В оккупированном временно Мариуполе российские власти хотят осуществить заселение примерно трехсот тысяч человек по своему "плану развития". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Запланированные демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Для того чтобы их стимулировать, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан РФ. Кроме этого, оккупанты завозят на ТОТ работников и госслужащих из депрессивных регионов РФ", — отметили в ведомстве.

В ЦНС добавили, что жители Мариуполя при этом принудительно депортируются на территорию России.

Напомним, что 4 июля у Пригожина подтвердили, что ВС РФ массово убивали мирных жителей в Мариуполе. Связанное с наемниками ЧВК "Вагнер" медиа поделилось подробностями штурма Мариуполя российскими войсками и боевиками "ДНР". Генералы ВС РФ хотели взять город быстро и любой ценой.

Также 29 июня советник мэра Мариуполя рассказал, как ВС РФ готовятся бежать из города. Петр Андрющенко отметил, что в самом незавидном положении оказались мариупольские коллаборанты, которым спецслужбы РФ не дают разрешения выехать из Мариуполя.