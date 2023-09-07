ЗС РФ у Маріуполі щодня викрадають із катівень десятки українців, — радник мера (відео)

За словами Петра Андрющенка, подальша доля викрадених громадян невідома, адже окупанти можуть вивозити їх на територію РФ. Родичі, які намагаються відшукати своїх близьких, можуть стати наступними.

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У катівнях тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області щодня пропадають десятки людей. Росіяни їх забирають і відводять у невідомому напрямку. Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко в ефірі телеканалу Freedom 6 вересня.

За його словами, навіть через рік окупації, у місті продовжують проводити різні фільтраційні заходи. Російські окупанти заарештували понад 10 тисяч українців. Щодня цей показник перебуває на рівні кількох десятків, а за тиждень може доходити і до 100 осіб.

"У результаті варто зрозуміти, що це не може відбуватися безвідповідально, і маріупольська реакція, зокрема, й така — реакція відплати і реакція боротьби. Тому що жодного іншого шляху, на жаль, окрім як військового, щодо повернення і деокупації Маріуполя щонайменше на горизонті ми не бачимо", — заявив Петро Андрющенко.

Після того як люди пропадають із катівень, які росіяни облаштували спеціально в Маріуполі, їх практично неможливо відшукати. А ті, хто намагається дізнатися більше інформації — можуть стати наступними жертвами противника.

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Як спробувати їх знайти в інший спосіб поки що немає відповіді, продовжив радник мера Маріуполя.

"Якщо те, що стосується українських військовополонених, тут є хоча б якась система і списки, то це ж відбувається так, що, в принципі, ніхто не знає навіть приблизного списку і точної кількості людей, які були заарештовані. На якому етапі, де вони можуть перебувати", — пояснив він.

Якщо раніше мирних громадян тримали на території Донецької області, то зараз їх могли переправити на територію Росії, що значно ускладнює їхній пошук.

Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що росіяни хочуть "збільшити" населення міста на 300 тисяч осіб. У Кремлі почали втілювати програму вигідних іпотечних умов для громадян РФ для того, щоб стимулювати росіян переїжджати до Маріуполя.