Ефектний густий дим містом: у Маріуполі партизани знеструмили базу ЗС РФ (фото)

За словами радника мера Петра Андрющенка, російська армія на захоплених територія стривожена, адже мирне населення не готове миритися з їхніми діями.

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На території тимчасово окупованого Маріуполя в Донецькій області партизани знеструмили базу російської армії. Про це заявив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі 25 вересня.

За його словами, сили українського опору не сидять на місці й заважають планам противника остаточно осісти в місті. Цього разу було знешкоджено трансформаторну установку.

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Та сама установка, яка забезпечувала базу російських окупантів електрикою. Тепер вони будуть змушені найближчим часом посидіти без світла, доки проблему не буде вирішено.

"В Маріуполі Спротив знешкодив трансформаторні установки в районі між ЖМР 23 та с. Старий Крим, які забезпечували базу окупантів електрикою.", — йдеться в повідомленні.

У Маріуполі партизани продовжують псувати плани ЗС РФ Фото: Telegram

Окремо радник мера Маріуполя зауважив, що знищення було справді ефектним і супроводжувалося густим чорним димом. У результаті, як припустив далі політик, тривожність росіян у місті могла збільшитися в рази.

До слова, раніше журналіст Маріупольського телебачення Микола Осиченко заявив, що місто абсолютно не готове до опалювального сезону, яке стартує найближчим часом. Противник не може забезпечити місцеве населення базовими потребами.

"Місто до опалювального сезону не готове абсолютно. І ось це буде страшно саме на тлі відсутності якісної медицини, відсутності доступу до продуктів харчування", — заявив Микола Осиченко.

6 вересня стало відомо, що в Маріупольських катівнях пропадають люди. Окупанти забирають українців і відводять у невідомому напрямку. У місті продовжують проводити фільтраційні заходи.