"Знижують залежність від сполучення з Кримом": в Маріуполі окупанти будують нову залізничну дорогу

Новий залізничний шлях дозволить включити існуючу гілку "Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха" в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

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В тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські загарбники заходилися будувати нове залізничне сполучення "Маріуполь-Таганрог-Ростов-на-Дону". Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Зараз це не лише балачки, вони почали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус", — розповів Андрющенко.

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Він зазначив, що таке сполдучення дозволить приєднати залізничну гілку "Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха" в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

"На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом", — пише Андрющенко.

Він зауважив, що залізничне сполучення з Волоновахи на захід йде через Розівку-Мелітополь в Крим, а на півночі — на Донецьк.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються зміцнити Маріуполь. Вони зводять додаткові укріплення, щоб у разі прориву з боку Вугледара і Пологів захистити коридор до Криму.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти не можуть забезпечити жителів захоплених міст України базовими потребами. Маріуполь фактично не готовий до опалювального сезону.