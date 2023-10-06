ЗС РФ перекидають радянські гаубиці Д-20 до Криму: "Атеш" розповів подробиці (фото, відео)

Кримські лікарні заповнені пораненими окупантами із Запорізького напрямку. В підпіллі вважають, що військову техніку ворог перекидає до Джанкоя з Мелітополя.

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У тимчасово окупованому Гвардійському Сімферопольського району українське підпілля зафіксувало перекидання радянських розконсервованих гаубиць Д-20. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наш агент у Гвардійському виявив перекидання тільки знятих із консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33)", — йшлося в повідомленні.

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Агент зазначив, що на вокзалі "Острякове" у Гвардійську за два останні тижні почастішали випадки перекидання різних знарядь та техніки в бік Джанкоя, ймовірно, з тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Крім цього, лікарні Криму заповнені російськими пораненими саме з цього напрямку.

Додали, що гармату Д-20 (152 мм) у своїй модифікації Д-22 використовують на САУ 2С3 "Акація", саме їх знищення почастішало на фронті.

Гаубиця Д-20: що про неї відомо

Радянська гаубиця Д-20 — 152 мм причіпна гармата, яку розробили у 1947 році. Ефективна дальність її стрільби — 17 410 метрів, а при введенні стрільби активно-реактивними снарядами її дальність досягає 24 тисяч метрів.

Гаубиці Д-20 певний час перебувала на озброєнні так званих першого та другого армійських корпусів. Проте влітку-восени 2022 року вони перейшли в розпорядження підрозділів Збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, 16 серпня стало відомо, що бійці 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили гаубицю Д-20. Аеророзвідникам вдалося зафіксувати російську техніку, після чого артилеристи її ліквідували.

У травні на лівому березі Дніпра в Херсонській області українські військові знищили російську гармату Д-20. Удар був завданий високоточним боєприпасом М982 Excalibur.