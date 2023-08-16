Артилеристи завдяки підрозділу Shadow знищили гармату Д-20 (відео)

Аеророзвідники підрозділу Shadow зуміли зафіксувати ворожу техніку, що дозволило українським артилеристам її знищити.

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Бійці 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова успішно ліквідували гаубицю Д-20. У пресслужбі у Facebook повідомили подробиці.

Аеророзвідники підрозділу Shadow зуміли зафіксувати ворожу техніку. Реалізував успішні дії розрахунок 64 окремого гарматного дивізіону.

"Не забувайте підтримувати ЗСУ та вірити в наших воїнів! Працюємо далі, до повної Перемоги! Слава Україні!" – йдеться у дописі.

Знищення техніки росіян влітку 2023 року

Українські бійці знищили техніку РФ поблизу Донецького аеропорту. Захисники показали, як ліквідували російську БМП-1 на Авдіївському напрямі. В угрупованні заявили, що завдання втрат ворогу не здатне втомлювати.

Батальйон К-2 знищив гаубицю Д-30 і КамАЗ у промисловій зоні на Донеччині. Артилеристи 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищили техніку, яку ворог намагався ретельно заховати. Ліквідовано було й гаубицю Д-30. Артилерійську установку загарбники заховали серед густої рослинності, але це їм не допомогло.

У серпні український FPV-дрон у тандемі з касетними снарядами знищили російську БМП-2. Техніка російських військ була ліквідована одним дроном, знімав те, що відбувається, інший БПЛА, а додатковий ракурс забезпечив третій.

Нагадаємо, 14 серпня Сили оборони знищили пів роти ЗС РФ на лівобережжі Херсонщини. За частиною російських загарбників в районі села Козачі Лагері приїхала евакуація, якій також не пощастило потрапити під вогонь. Не ліквідовані Силами оборони окупанти здалися у полон.